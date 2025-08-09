Habertürk
        Dışişleri'nden Azerbaycan-Ermenistan barışı açıklaması

        Dışişleri'nden Azerbaycan-Ermenistan barışı açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyona ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz." denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 00:27 Güncelleme: 09.08.2025 - 00:27
        Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

        Bakanlık, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adımın bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD yönetiminin sürece sağladığı katkıların takdir edildiği belirtildi.

        Açıklamada, Güney Kafkasya'nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalandığına işaret edilerek, "Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan’ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz." denildi.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

