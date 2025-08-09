Emeklinin sigortası aylığı artırır mı?

SGDP EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRIR MI?

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyorum. Çalışan emeklilerden yapılan SGDP kesintilerinin bir faydası olup olmadığını merak ediyorum. Faydası varsa nedir? (Osman H.)

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

İşçi, memur veya esnaf emekli olduktan sonra emekli aylığını kestirmeden 4/a SSK) statüsünde çalışırsa Sosyal Güvenlik Kurumu’nca sosyal güvenlik destek primi (SGDP) alınır. Prim, çalışırken alınan brüt ücretin yüzde 30’u oranındadır. Primin 7,5 puanı işçiden, kalanı ise işverenden kesilir.

REKLAM

İşçi, memur veya esnaf emekli olduktan sonra BAĞ-KUR’a tabi bir işte çalışırsa prim kesintisi yapılmaz. Sosyal güvenlik destek priminin emekli aylığına hiçbir katkısı olmaz. Emekli aylığını artırmaz.

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar için ayrıca kısa vadeli sigorta primi kesilir. İşçinin brüt ücretinin yüzde 2,25’i oranındaki kısa vadeli sigorta priminin tamamı işveren tarafından ödenir. Bu prim, diğer işçiler gibi emekli işçilere de iş kazası ve meslek hastalığına karşı güvence sağlar. Herhangi bir iş kazasında çalışma gücünde yüzde 10 ve daha fazla oranda kayıp meydana gelirse sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Emekli işçi, emekli aylığına ilave olarak ömür boyu iş göremezlik geliri alır. İş göremezlik gelirinin tutarı, çalışırken ödenen prime esas brüt kazancının yüzde 70’i ile iş göremezlik oranının çarpımı suretiyle hesaplanır. Örneğin, asgari ücretle çalışan emekli bir işçi geçirdiği iş kazasında çalışma gücünün yüzde 20’sini kaybederse, emekli aylığına ilave olarak bu yıl için her ay 3.640 TL sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.

REKLAM Emekli işçi sosyal güvenlik destek primine tabi olmadan sigortasız bir işte çalışırsa ücretli izin, ihbar ve kıdem tazminatı gibi haklardan da yoksun kalır. On yıl çalışsa bile işveren tek kuruş kıdem tazminatı ödemeden işten çıkartabilir. Bütün bunlar bir yana sigortasız bir işçi çalıştırmak yasa dışıdır. İşveren açısından mali külfeti ağır idari para cezaları söz konusudur. BEKÂR KIZ ÇOCUĞU SSK’LI ANNE BABASINDAN ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİR Mİ? Kız kardeşim 04.03.1981 doğumlu ve ticaret lisesindeki stajı dolayısıyla 14.09.1998 tarihinde sigorta başlangıcı var. Normal sigorta başlangıç tarihi 22.09.1999 olduğu için emeklilik şansını kaçırdı. Kız kardeşim bekâr ve şu anda aktif olarak çalışıyor. Yaklaşık 9000 civarı prim günü bulunmaktadır. Yakın zamanda SGK’dan yazı alarak kıdem tazminatını talep ederek işyerinden ayrılmayı planlıyor. Babamız 31.12.2003 tarihinde SSK emeklisi iken vefat etti. Annemiz de yine SSK’dan emekli aylığı almakta iken 10.08.2014 tarihinde vefat etti. Başka kız kardeşimiz de yok. Bu durumda kız kardeşim işten ayrıldığında anne ve babamızın emekli aylıklarını alabilir mi? (Hikmet B.) REKLAM Kız çocuğuna SSK kapsamındaki anne babadan yetim aylığı bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olsa bile sonradan boşanmış ya da dul kalmış olması, Türkiye veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması, kendi sigortalılığı nedeniyle emekli aylığı bağlanmamış olması gerekir. Kız kardeşiniz çalışmaya devam etse de çalışmayı bundan sonra bıraksa da 58 yaşında emekli olabilir. Çalışmayı bıraktıktan sonra emekli aylığı bağlanıncaya kadar, evlenmediği sürece yetim aylığı alabilir.

Dosyada ölüm aylığı alan başka kimse yoksa yüzde 50 oranında aylık bağlanır. Aynı anda anne ve babadan ölüm aylığına hak kazanması durumunda ise yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı ödenir. Kendi çalışmasından dolayı emekli olduğunda yetim aylıkları kesilir. EKSİK PRİM GÜNLERİ TOPLUCA ÖDENEBİLİR Mİ? Yetmiş yaşındayım, 3600 günden emekli olabiliyorum, 1200 günüm eksik. Askerlik borçlanması yaptım. Yurt dışında yaşıyorum. Günlerimi ödemenin imkânı var mı? Tamamlayabilirsem Türkiye’ye dönüp emeklilik başvurusu yapmayı düşünüyorum. (Kemal T.) Yurt dışı borçlanması yapmazsanız eksik prim günlerinizi tamamladığınızda kısmi emekli aylığı bağlatabilirsiniz. Ancak, askerlik borçlanması da yaptığınıza göre yurt içinde eksik prim günlerinizi topluca ödeme imkânı bulunmuyor. Önceki süreleriniz 4/a kapsamında ise kalan 1200 günü isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlayabilirsiniz. REKLAM Yurt dışı borçlanması yapmanız halinde ise yurt dışındaki sigortalı çalışma süreleriniz ile her defasında bir yıla kadar işsizlik süreleriniz için 5400 güne tamamlayacak şekilde borçlanma yapmanız halinde kısmi aylık bağlatabilirsiniz. GURBETÇİ MEMLEKETE DÖNDÜĞÜNDE GSS’DEN YARARLANABİLİR Mİ?