Zelenskiy'den Alaska Zirvesi yorumu: Ukraynasız barış, barış olmaz Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD ve Rusya liderlerinin ABD'nin Alaska eyaletinde görüşme kararına ilişkin, "Ukrayna'nın olmadığı bir çözüm, barışa aykırı bir çözüm olur. Toprak bütünlüğümüzden de taviz vermiyoruz" açıklamasını yaptı.

