Zelenskiy'den Alaska Zirvesi yorumu: Ukraynasız barış, barış olmaz
Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD ve Rusya liderlerinin ABD'nin Alaska eyaletinde görüşme kararına ilişkin, "Ukrayna'nın olmadığı bir çözüm, barışa aykırı bir çözüm olur. Toprak bütünlüğümüzden de taviz vermiyoruz" açıklamasını yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak meselelerinde anayasasını ihlal edemeyeceğini belirterek, "Ukraynalılar topraklarını işgalcilere vermeyecek" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da görüşme kararını yorumlayan Zelenskiy, Ukrayna'nın barış getirebilecek gerçek çözümlere hazır olduğunu söyledi.
Ancak Kiev olmadan herhangi bir çözümün barışa aykırı olacağını da sözlerine ekledi.