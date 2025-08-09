Habertürk
        Akdeniz tropikalleşiyor; Kızıldeniz kökenli balık sayısı 72'ye ulaştı

        Akdeniz tropikalleşiyor; Kızıldeniz kökenli balık sayısı 72'ye ulaştı

        Küresel ısınmanın da etkisiyle Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıkları 30 dereceye ulaştı. Akdeniz'in tropikleştiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz kökenli balık türü sayısının 72'ye ulaştığını söyledi.

        Giriş: 09.08.2025 - 10:55 Güncelleme: 09.08.2025 - 11:05
        Tropik Akdeniz!
        Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz suyu sıcaklıklarının kıyılarda 30 derecenin üzerine çıktığını belirterek, "Bu artış özellikle Akdeniz'in tropikalleşmesine neden oluyor. Son zamanlarda yaptığımız gözlemlerde Kızıldeniz kökenli balık türlerinin sayısını 72 olarak belirledik" dedi.

        Antalya'da deniz suyu sıcaklıkları 30 dereceyi aşarken, uzmanlar Akdeniz'in tropikalleşmenin hız kazandığını kaydetti.

        AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sıcaklık artışının Kızıldeniz ve Hint Okyanusu kökenli tropik türlerin bölgeye girişini tetiklediğini belirtti.

        Deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığını kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, "Deniz suyu sıcaklığı kıyılarımızda 30 dereceyi geçmiş durumda. 31- 32 dereceyi bulması muhtemel. Bu artış özellikle Akdeniz'in tropikalleşmesine neden oluyor. Dolayısıyla Hint Okyanusu ve Kızıldeniz gibi bölgelerden tropik türlerin Akdeniz'e girişini tetikliyor. Son zamanlarda yaptığımız gözlemlerde, Kızıldeniz kökenli balık türlerinin sayısını 72 olarak belirledik. Daha önce İsrail kıyılarında ve Mersin Körfezi'nde rastladığımız Priacanthus türü balığı, bu yıl Antalya Körfezi'nde yakalandı. Bu, türün Ege Denizi'ne doğru kaydığını gösteriyor" diye konuştu.

        'ZARARLARI YOK GİBİ GÖRÜNÜYOR'

        Balık türü sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, "Yakaladığımız bir diğer tür ise wahoo olarak adlandırılan balıktı. Wahoo balığının Akdeniz'de yalnızca 9 noktadan bildirimi yapılmış. Bunların 4'ü Orta Akdeniz, 5'i Doğu Akdeniz'den. Bu balığı Üçadalar bölgesinde tespit etmiştik. Bu yılsa Alanya ve Gazipaşa açıklarında yakalandığı bildirildi. Bizim bölgemiz olan İskenderun- Antalya arasında yapılan 5 farklı kayıt, bu balığın Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e girmiş olabileceğini düşündürüyor. Şu an için bu iki tür ekonomik olarak değerlendirilebilir, yenilebilen türler olduğu için zararları yok gibi görünüyor. Ayrıca aşırı bir popülasyon artışı da söz konusu değil" dedi.

        'BİRÇOK OMURGASIZ TÜR, AKDENİZ'E GÖÇ EDİYOR'

        Kızıldeniz'den gelen bazı türlerinse denizlerde tehdit oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Balon ve aslan balıkları gibi ekonomik değeri olmayan türler balıkçılığı olumsuz etkiliyor. Bunun yanında denizanaları, karidesler, yengeçler gibi birçok omurgasız tür de Akdeniz'e göç ediyor. Dışarıdan gelen istiridye, midye gibi türler kayalara yerleşerek, balıkçı ağlarının takılmasına neden oluyor. Eskiden bu tür yapılar yoktu. Şimdiyse ağ atımı zorlaştı" diye konuştu.

