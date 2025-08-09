Mourinho'dan Roma itirafı: Kariyerimdeki en güzel işlerden biri
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyeriyle ilgili Brezilya basınına özel açıklamalarda bulunurken, en başarılı dönemi olarak Roma yıllarını gösterdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brezilya basınından Futebol Total'e verdiği röportajda kariyeriyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Portekizli teknik adam, farklı takımlarla birçok kupa kazanmasına rağmn Roma dönemine özel bir parantez açtı.
Mourinho, Roma dönemile ilgili, "Birleşik olmayan bir kulübü birleştirmeyi başardım, kaçan birçok taraftarı geri getirdim. Roma'da çalışmam bana özel bir deneyim yaşattı." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANAMADIK ÇÜNKÜ GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ YOKTU"
Porto, Chelsea ve Inter döneminden de bahseden Mourinho, "Bence Porto tarihe geçti. Chelsea ise 2004'ten 2006'ya kadar Premier Lig tarihinin en iyi takımı. Arsenal yenilmezdi ama sadece bir sezonda. Biz ise o iki sezonda onlardan daha yenilmezdik. Harika bir takımdı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık çünkü gol çizgisi teknolojisi yoktu. Inter de her şeyi kazandı" dedi.
Mourinho, Roma yılları hakkında ise şunlar söyledi:
"Roma, benim için büyük bir zevkti. Oyuncularımı küçümsememek için 'yumurtasız omlet yaptım' demek istemem. Ama tüm sorunlarımıza, finansal fair-play kısıtlamalarına, oyuncu alamamaya rağmen Konferans Ligi'ni kazanmak ve üst üste Avrupa finallerine çıkmak… Roma, kariyerimdeki en güzel işlerden biri."