Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati, Mısır ziyareti kapsamında El-Alameyn kentinde, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

İkili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan toplantıda şunları söyledi:

"Türkiye ve Mısır olarak bu tür senaryoların (İsrail'in Gazze'yi işgal planı) karşısında durmaya devam edeceğiz.

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatını toplantıya çağırmaya karar verdik.

İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz, bu plan İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasıdır.

Dünyayı ayağa kaldırmamız gerekiyor. İsrail'in amacı Gazze'yi Filistinsizleştirmek. Ancak pes etmek yok, umutsuzluk yok.

Gazze'deki kardeşlerimiz için bugüne kadar yaklaşık 102 bin ton insani yardım gönderdik, yardımların ulaştırılmasında Mısır'a yakın işbirliğinden dolayı teşekkürler

Zulmün ve zalimin uzun süreli hakim olduğu hiçbir yerde görülmemiştir. Zalim, zulmüyle tarihten silinecektir. Pes etmek, umutsuzluk yok. Dünyayı ayağa kaldırmalıyız. Sadece devletler değil, STK'lar da harekete geçmeli.

Ermenistan işgalinin sona ermesi barışı zorunlu kıldı. ABD'nin girişimi ile sağlanan barış, son derece önemli. Zengezur koridoruna ilişkin anlaşma öncesinde bize bilgi verildi. Azerbaycanlı meslektaşım Bayramov ile görüştüm."

Mısır: Koordinasyon içindeyiz

Mısırlı Bakan Abdulati ise şu ifadeleri kullandı:

"Filistin konusunda Türkiye ile koordinasyon içindeyiz. Görüşmemizin ana konusu da Gazze'deki insani facia üzerineydi.

Mısır'ın Gazze'de Katar ve ABD ile yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak İsrail'in ateşkes girişimlerini ısrarla sabote ettiğini görüyoruz"