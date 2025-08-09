"Biz köye döndüğümüzde yoktu. Aradık aradık bulamadık kedimizi. Daha sonra bugün üst katta, çatıdaki koltuğun altına saklanmış. Eşim yukarı çıktığında buldu. Koltuğun altına korkudan saklanmış. Ben yandı sandım çok korktum. Yukarı çıkınca gördük, korkudan saklandığı yerden çıkamamış. Eşimi görünce çıktı, acı acı bağırıyordu. Yanarak öldü diye çok korkmuştum. Şimdi bulduk, kurtuldu çok şükür."