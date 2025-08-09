Habertürk
        İnşaat maliyet bedelleri güncellendi

        İnşaat maliyet bedelleri güncellendi

        Emlak vergisi hesaplanırken baz alınan inşaat maliyet bedelleri güncellenerek Resmi Gazete'de yayımlandı. İnşaat maliyet bedelleri tüm sınıflarda yüzde 28,34 oranında artırıldı. Rakamlar, arsa rayiç bedeli ile birlikte göz önünde tutularak emlak vergisi hesaplamasında kullanılıyor

        Giriş: 09.08.2025 - 12:49 Güncelleme: 09.08.2025 - 12:54
        İnşaat maliyet bedelleri güncellendi
        Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarınca hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Emlak Vergisi hesaplamasında baz alınan inşaat maliyet bedelleri belli oldu.

        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış Haberi Görüntüle

        Mesken binaları açısından metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları, lüks inşaatlar için 9 bin 934,52 lira ile 21 bin 776,1 lira, birinci sınıf inşaatlar için 4 bin 192,52 lira ile 14 bin 562,37 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 2 bin 953,45 lira ile 9 bin 866,25 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 997,65 lira ile 6 bin 719,7 lira, basit inşaatlar için 474,7 lira ile 3 bin 30,52 lira arasında olacak. Fabrika - imalathane, otel, hastane, sinema - tiyatro, banka - sigorta, benzin istasyonu, garaj, okul, havuz, pazar gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

        Sınıf 2025 Asgari 2025 Azami 2026 Asgari 2026 Azami Asgari Artış % Azami Artış %
        Lüks 7740,78 16967,51 9934,52 21776,1 28,34 28,34
        Birinci Sınıf 3266,73 11346,71 4192,52 14562,37 28,34 28,34
        İkinci Sınıf 2301,27 7687,59 2953,45 9866,25 28,34 28,34
        Üçüncü Sınıf 777,35 5235,86 997,65 6719,7 28,34 28,34
        Basit 369,88 2361,32 474,7 3030,52 28,34 28,34
        EMLAK VERGİSİ HESAPLAMASINDA KULLANILIYOR

        Emlak Vergisi hesaplaması yapılırken rayiç bedelin belirlenmesinde 'inşaat maliyet bedeli' kullanılıyor. Rayiç bedelin hesaplanmasında 'inşaat maliyet bedeli' ve arsanın rayiç bedeli esas alınarak bir rakam ortaya çıkarılıyor.

        .png
        .png

        Resmi Gazete'de yayımlanan karar metni şöyle:

        "29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

        Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2026 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

        Tebliğ olunur."

