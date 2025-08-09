Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.
Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Erdoğan, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini belirtti.
ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ANLAŞMASI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza attı.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen barış zirvesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı ağırladı.
Trump ile Aliyev ve Paşinyan, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında kameraların karşısına çıktı.
ABD Başkanı, açıklamasında, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." ifadesini kullandı.
Söz konusu ortak deklarasyonun bölge için önemli bir barış fırsatı olduğunu dile getiren Trump, "Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli." dedi.
Üçlü zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, iki ülke arasında "barış için yol haritası" olarak tanımlanan ortak deklarasyona imza attı.
II. KARABAĞ SAVAŞI
Nikol Paşinyan yönetiminin, Karabağ'da süren işgal konusunda farklı bir politika izlememesiyle başlayan süreç, II. Karabağ Savaşı'nın başlamasına yol açtı.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kurulan AGİT Minsk Grubu'ndaki çabalar ise diplomatik çözümü getirmedi.
Azerbaycan 44 gün süren savaşın sonunda zafer elde ederek 30 yıl sonra Karabağ'ı geri aldı.
Savaş sırasında Azerbaycan 2 bin 908 şehit verdi.
2023 yılında ise Karabağ'da varlığını sürdüren yasa dışı Ermeni güçleri Azerbaycan'a karşı provokasyonlara devam etti.
24 saat süren çatışmalar sonucu yasa dışı Ermeni güçleri kendilerini lağvederek Karabağ'dan çekildi.
Bu olay sonucu, Azerbaycan'ın Karabağ'daki egemenlik tam anlamıyla sağlandı.
ERMENİSTAN-RUSYA İLİŞKİLERİ
Karabağ'ın Azerbaycan tarafından geri alınması sürecinde Ermenistan'ın da üye olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) tarafsız bir tavır sergiledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, KGAÖ kapsamındaki yükümlülüklerin Karabağ için geçerli olmadığını söylemişti.
Ermenistan yönetimi ise, KGAÖ'yü Azerbaycan'a yönelik herhangi bir tavır almamakla ve sessiz kalmakla itham etmişti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2024 yılında, KGAÖ'den çıkacaklarını ifade etmiş ve ne zaman çıkacaklarına karar vereceklerini bildirmişti.
Ermenistan, Rusya'dan uzaklaşırken ABD ile yakınlaşmayı sürdürüyor.
Ermenistan ve ABD'nin 12-20 Ağustos tarihlerinde ortak askeri tatbikat düzenleyeceği bildirildi.
FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in, Gazze’nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Fransa, İngiltere ve Kanada’nın Filistin Devletini tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğunu, Batı’da İsrail’e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye’nin Filistin’in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti."