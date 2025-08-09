Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu | Son dakika haberleri

        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu

        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Erdoğan, Filistin'e Destek Platformu'nun Filistinlilere destek olmak için düzenlediği "Gazze'ye Umut Ol" eylemini anlattı. Bilal Erdoğan, "Batı demokrasisini sorgulamalı. Yaşanan soykırımı göstermek için yürüyoruz." dedi

        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 19:00 Güncelleme: 09.08.2025 - 20:27
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını soykırım olarak niteleyerek, bu soykırımı göstermek için Filistin'e Destek Platformu'nun "Gazze'ye Umut Ol" yürüyüşü düzenlediğini anımsattı.

        İsrail'in açlık silahını kullanmasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, bu durumun insanlık vicdanını sorgulattığını ifade etti.

        Batı ülkelerinin tutumunu da eleştiren Erdoğan, durdurma gücüne sahip olmalarına rağmen İsrail'i durdurmayan Batılı yöneticilerin, kamuoylarının baskısına rağmen adım atmamalarının kendi demokrasilerini sorgulamaları gerektiğini gösterdiğini belirtti.

        Amerika'daki güçlü İsrail lobisinin siyasetçileri esir aldığını savunan Erdoğan, Almanya'nın ise artık Gazze'de kullanılabilecek silahları satmayacağını açıklamasının önemli bir eşik olduğunu vurguladı.

