Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz! Uyku öncesi yapılan bu hatalar gece boyu uyku kalitenizi etkiliyor!

Sabahları yorgun uyanıyor ve gün boyu enerjinizi toparlayamıyor musunuz? Sorun uyuduğunuz saatten çok, yatmadan önce yaptığınız hatalarda olabilir. İşte uyku kalitenizi düşüren en yaygın alışkanlıklar ve çözüm öneriler...

1. EKRAN IŞIĞININ ZARARLI ETKİLERİ

Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışık, uyku hormonu melatoninin salgılanmasını azaltır. Bu da uykuya geçiş süresini uzatır ve uyku kalitesini düşürür. Uzmanlar, yatmadan en az bir saat önce ekran kullanımının bırakılmasını tavsiye ediyor.

2. DÜZENSİZ UYKU SAATLERİ

Hafta içi erken, hafta sonu geç saatlerde yatmak biyolojik saatinizi şaşırtır. Bu dengesizlik, uykuya dalmayı zorlaştırır ve sabahları yorgun uyanmanıza neden olur. Her gün aynı saatte yatıp kalkmak uyku ritmini korur.

3. KAFEİNİN GECEYE ETKİSİ

Kahve, çay ve enerji içecekleri gibi kafeinli içecekler, vücutta saatlerce etkisini sürdüren uyarıcı maddeler içerir. Akşam tüketilen kafein, uykuya dalma süresini geciktirir.

4. GEÇ SAATTE AĞIR YEMEKLER

Yatmadan hemen önce tüketilen yağlı ve baharatlı yemekler, sindirim sistemini zorlayarak gece boyunca rahatsızlık yaratır. Uzmanlar, akşam yemeğinin yatmadan en az üç saat önce bitirilmesini öneriyor.