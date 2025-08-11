Yıllık kârı 3 milyar lira olan şirketin değeri Sabancı Holding'i geçti

Son günlerde Borsa İstanbul'da bir hayalet dolaşıyor. Tera Yatırım Menkul Değerler ve bu aracı kurum ve aracı kurumun oluşturduğu yatırım fonları ile ilişkili tüm şirketlerin hisselerinin fiyatlarını füzeler bile yakalayamıyor.

Öyle ki bu şirketlerin getirileri yüzde binin altında olunca burun kıvırılıyor. Yüzde 4 bin 5 binler konuşuluyor. Hisselerin değer artışının yansıdığı Tera'nın fonlarından Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un yıllık getirisi yüzde 4 bin 651 olurken diğer hisse fon da hisse senetlerinin yerinde saydığı son 6 ayda yüzde 150 tırmandı. Fonların yatırım yapmasıyla şirketlerin değeri milyar dolarlara ulaşırken bu şirketlerden yılda sadece 3 milyar lira kar eden Destek Finans Faktoring'in piyasa değeri 5 milyar dolar ile Sabancı Holding'in seviyesine ulaştı. Şu açıklamayı da yapmak gerekiyor; bir faktoring şirketi olarak Destek Finans faizlerin çok yüksek olduğu bir dönemde ulaşabileceği en yüksek rakama ulaşmış durumda olabilir. Faizlerdeki düşüşle birlikte faktoring şirketlerinin karında düşüş bekleniyor.

Durum böyle olunca bu grubun ve yaptıkları yatırımların sağlam bir analiz edilmesi de şart oluyor. Analize başlamadan bütün olan bitenin çok uzak değil yol haritasında değindiğimiz gibi 15 Ocak 2025'te başladığını vurgulayalım.

KAP'TA TERA ADINA 5 ŞİRKET VAR ANA YAPI TERA MENKUL Tera Yatırım başta olmak üzere KAP'a girip baktığımızda Tera Finans Faktoring, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ, Tera Yatırım Bankası AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Yatırım Teknoloji Holding AŞ olarak 5 şirket bizi karşılıyor. Bu şirketlerin ortaklık yapısına bakıldığında ise Oğuz ve Emre Tezmen ile Gül Ayşe Çolak'ın ortaklığındaki Tera Menkul Değerler AŞ'nin diğer tüm şirketlerin ana ortağı olduğu görülüyor. Tera Faktoring'in ana ortakları da yukarıdaki üç kişi, Tera Yatırım Bankası'nın ana ortağı Emre Tezmen. Tera Finansal Holding AŞ'nin ortaklığında ise Tera Yatırım'ın dışında bu şirketin yüzde 33'üne sahip olan Tera Portföy Birinci Serbest Fon dikkat çekiyor. Çünkü son günlerde bu fon da çokça konuşulmaya başlandı. Şimdi şirketlerin getirilerine bakalım. GRUP ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ UÇUYOR Hisse fiyat artışında ana şirket Tera Yatırım önde. Bir yıllık getiri yüzde 2 bin 599. Tüm zamanların getirisi yüzde 11 bin 616. Borsa İstanbul'da işlem gören Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hissesi yüzde 260 zıpladı. Bu iki şirket aynı zamanda Tera yatırım fonlarının da yatırım yaptığı hisseler. Şimdi bir de Tera Yatırım fonlarına bakalım. Yatırım fonları platformu TEFAS'ta Tera ile ilişkili 9 fon bulunuyor. Bunlardan ikisi döviz birisi algoritmik stratejilerden kazanan fon. Birisi para piyasası ve birisi de borçlanma araçları fonu. 24 Şubat 2025'te kurulan THF kodlu hisse fonu genellikle başta Halk Bankası ve Aselsan olmak üzere büyük şirketlerin hisselerini taşıyor. Bu fonda yüzde 8 oranında da grup şirketi Tera Yatırım Teknoloji Holding hisseleri buluyor. Bu fon yılbaşından bu yana yüzde 25 getiri sağlamış.

28 Nisan 2025'te kurulan Dördüncü Hisse Senedi Serbest TL Fonu da DOH koduyla işlem görüyor. Bu fon da Aselsan, bankalar, Erdemir hisselerinin yanı sıra yine grup şirketlerinden yüzde 5.66 oranında Tera Yatırım Teknoloji Holding hissesi taşıyor. Yukarıda bahsettiğimiz iki borsa fonu da gayet normal görünüyor. Son olarak grubun iki önemli fonu ise tüm gelişmelere neden olanlar. YÜZDE 41'İ VİŞNE MADENCİLİK Bunlardan ilki ve en önemlisi TLY koduyla işlem gören Tera Portföy Birinci Serbest Fon. Yüzde 4 bin 651 getiri sağlayan da bu fon. Peki bu fonun içinde neler var? Hangi şirketlere yatırım yapmış? Fonun yüzde 41.16'sını Vişne Madencilik oluşturuyor. Vişne Madencilik ve Tera kesişmesini halka arz sırasında konsorsiyum lideri olmasından hatırlıyoruz. Bu yılın şubat ayında halka arz edilen ve fiyatı 37,4 lira seviyesinde olan Vişne Madencilik hisse senedi, 6 ayda 860 liraya kadar yükseldi. REKLAM Böylece özsermayesi 3 milyar lira civarında olan şirketin toplam piyasa değeri 106 milyar liraya (şu anda 52 milyar lira) kadar tırmandı. 1 Ağustos’ta 859 lira olan Vişne Madencilik hisse senedi MSCI endeksine gireceği haberine rağmen bugüne kadar her gün yüzde 10 değer kaybederek 444 liraya indi.

YATIRIMCI SAYISI ARTARKEN KATILMA PAYI SAYISI DÜŞTÜ Ünlü fonun yüzde 23'ü grup şirketi Tera Yatırım Teknoloji Holding, yüzde 13'ü Peker Gayrimenkul, yüzde 6'sı Grain Türk Holding, yüzde 3,94'ü Tera Yatırım'ın kendi hissesi ve yüzde 3,42'si ise Adese'den oluşuyor. Yüzde 3'lük Sümer Varlık'ı da unutmayalım. Bu fon önce TEFAS'a yani küçük yatırımcıya açık değildi. Yatırımcı sayısı uzun süre 11 olan fonun 7 Temmuz 2025'te yatırımcıya açıldığında yatırımcıları TEFAS dışındaki talep ile 154'e çıkmıştı ve fon katılma payı sayısı 43 milyon 194 bindi. Fon yeniden TEFAS'ta işlem görmeye kapatıldığında fon katılımcı sayısı 7 bin 945 ve fon katılma payı sayısı 30 milyon 726 bin olmuştu. Son olarak katılımcı sayısı 8 bin 380 ve pay sayısı 17 milyon 800 bine çıktı. Fon 12 Ağustos'ta yani yarın bu astronomik fiyata yükseldikten sonra tekrar küçük yatırımcıya açılıyor. Bu fonda dikkat çeken diğer nokta yatırımcı sayısı ve fon değeri artarken pay adedinin 55 milyondan 18 milyona düşmesi. Bunun anlamı elinde pay bulunan kişilerin fiyat artarken paylarını başka kişilere satıp çıkmış olmaları.

DEĞERİ SABANCI HOLDİNG'İ GEÇTİ Diğer fon T3B koduyla işlem gören Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon. Bu fona alınan hisseler de tanıdık. Tera'nın halka arzına aracılık ettiği Destek Finans yüzde 41'i aşan paya sahip -ki bu şirket 5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak Sabancı Holding'i geride bıraktı. Bu yıl şubat ayında halka arz olan Destek hisse senedi 47 liralardan 608 liraya kadar yükseldi. Sermayesi 333 milyon lira, özsermayesi 9 milyar lira olan şirketin şu anki piyasa değeri 205 milyar liraya yaklaştı. İkincisi yüzde 36.86 ile Adese. Hemen arkasından yüzde 16,85 ile gelen Loras Holding de birbiri ile bağlı şirketler. Adese'nin ana ortağı Loras Holding. Loras Holding'de ilginç bir durum sözkonusu. Bu şirketin yüzde 14.65'i eski futbolcu ve sonrasında SPK'dan çok ceza almış merhum Mecnur Çolak'ın oğlu Adnan Çolak. Peker Gayrimenkul, Sümer Varlık ve Grain Türk de Tera'nın fonlarına aldığı şirketler. Peker hissesi aralık 2024’te 1,2 lira seviyesinden Tera Yatırım’ın (1. Serbest Fonu) bu şirketin yüzde 12’sini almasının ardından hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Peker GYO’nun hisse fiyatı bugün 7 lira seviyesinde.

Tera Yatırım hisseleri gerek fonlar yatırım yapmadan önce bazı bireysel yatırımcılar tarafından yükseltilerek gerek sonrasında fonların yatırımı ile doğal olarak (tablomuzda görüldüğü gibi) hızla yükselirken Tera Yatırım'ın piyasa değeri 1,6 milyar dolara yükselirken fonların yatırım yaptığı Destek Finans 5 milyar, Vişne Madencilik 1,2 milyar ve Grain Türk de yine 1.2 milyar dolar sınırını geçenler. REKLAM KÂR RAKAMLARI YÜKSELİŞLERİ TEYİT ETMİYOR Şirket hisselerindeki bu yükselişe bakıp bunu teyit etmek isterseniz ise büyük hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Gerçi bu hisse senetlerini ve fonların bir kısmını elinde bulunduran Tera Menkul, yılın ilk çeyreğinde 8,8 milyar lira kâr açıkladı. Ancak şirketin 2024 yılı ilk çeyrek kârı sadece 16,6 milyon, yıllık karı da 406 milyon liraydı. Açıklanan kar rakamı, İş Bankası’nın karının üzerine çıkmış oldu. Fonun değerlemesi üzerinden bilançonun dibinde görünen büyük kar rakamı, hisselerde satış yapılıp kar realize edilmediği için vergiye de dönüşmedi. 3 aylık kar rakamının yüksek gelmesi de yine şirketin kendisinin de kurucusu olduğu bu fonlara yatırım yapmasına bağlanıyor

Yatırım yapılan diğer şirketlere baktığımızda ise çok astronomik karlar görülmüyor. Aksine 2024 yılsonunda Vişne Madencilik'in 2025 ilk üç ayda ise Tera Finansal Yatırımlar, Adese ve Lores'in zarar ettiği bilançolara yansımış durumda. İŞTE O YOL HARİTASI -15 Ocak 2025’te Tera Grup, halka açık olan Pera Yatırım Holding’e yatırım yaparak şirketin büyük ortağı oldu. -Pera Yatırım o zamana kadar birkaç AVM’si olan gayrimenkule odaklı bir şirketti, Tera Yatırım şirketi devralınca “teknoloji ve savunma sanayi vs de odaklanacağız” diye açıklama yaptı ve şirketin adını Tera Yatırım Teknoloji Holding olarak değiştirdi. -Tera Yatırım, Pera ortaklığını resmen açıklamadan önce borsadan hisselerini toplamaya başladı ve Aralık 2024’te 1,7 lira olan hisse senedi 15 Ocak’ta 4,35 lira, Şubatta 19 lira ve Nisan’da 21 lirayı görmesinin ardından 17-20 lira arasında dengelendi. -Aynı dönemde bir aracı kurum olarak senelerdir hizmet veren Tera Menkul hisselerinin fiyatı, hiçbir analistin anlam veremediği, temel ve teknik analizlerle uyumsuz şekilde yükseldi. -Aralık 2024’te 30 lirada olan Tera Menkul hisselerinin fiyatı bu yılın temmuz ayında gördüğü 512 liraya kadar hızlı şekilde yükseldi ve 400-450 lira arasında dengelendi.