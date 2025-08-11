Habertürk
Habertürk
        ABD Başkanı Trump golf sahasına giderken evsizlerle karşılaştı: "Washington'ı terk edin"

        ABD Başkanı Trump golf sahasına giderken evsizlerle karşılaştı: "Washington'ı terk edin"

        ABD Başkanı Trump, Virginia'daki golf sahasına giderken yolda evsizlerle karşılaştı. Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, evsizlerin Washington'ı terk etmesini istedi ve "Evsizler HEMEN taşınmalı. Size kalacak yer vereceğiz, ancak Başkent'ten UZAKTA." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 08:06 Güncelleme: 11.08.2025 - 08:06
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington DC'deki evsizlerin ülkenin başkentini terk etmelerini, aksi takdirde tahliye edilmekle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

        Trump açıklamasında ayrıca Ocak ayında göreve geldiğinde şehirdeki şiddet suçlarının 30 yılın en düşük seviyesinde olmasına rağmen, suçluları hapse atmak için federal memurları kullanacağına dair verdiği sözü yineledi.

        ABD Başkanı dün Virginia'daki golf sahasına giderken yolda evsizlerle karşılaştı ve daha sonra sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin açıklama yaptı. Trump mesajında, "Evsizler HEMEN taşınmalı. Size kalacak yer vereceğiz, ancak Başkent'ten UZAKTA." ifadelerini kullandı.

        Trump daha sonraki paylaşımda ise başkentteki suç ve cinayetlerin önlenmesine ilişkin bugün basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

        "SUÇ ORANLARI 30 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

        Ancak Guardian'da yer alan habere göre, Trump'ın iddialarına rağmen, başkentte evsizlik veya şiddet suçu salgını yok.

        Washington DC'de evsizliği önlemek için çalışan sivil toplum kuruluşlarına göre, yaklaşık 700 bin nüfuslu şehirde gece yaklaşık 800 kişi açık havada uyuyor. 3 bin 275 kişi Washington'daki acil durum barınaklarını kullanıyor ve bin 65 kişi geçici konut tesislerinde kalıyor.

        Ocak ayında yayınlanan Polis Departmanı verilerine göre, Washington DC'deki suç oranı 2024'te 2023'e göre yüzde 35 azaldı ve 30 yılı aşkın süredir en düşük seviyede geriledi.

        Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Pazar günü MSNBC'ye verdiği demeçte, "Suç oranlarında bir artış yaşamıyoruz. Son iki yıldır bu şehirdeki şiddet suçlarını azaltarak, 30 yılın en düşük seviyesine indirdik." dedi.

