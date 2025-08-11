Habertürk
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı

        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı

        Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden 1 ay önce uyarılarda bulunarak, bölgedeki risklere dikkat çektiği ortaya çıktı. Üşümezsoy, 6.1'lik Balıkesir depremiyle sosyal medyada gündem olan tahminini Habertürk TV'de anlattı

        Giriş: 11.08.2025 - 02:30 Güncelleme: 11.08.2025 - 02:30
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Deprem İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

        PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY, 1 AY ÖNCE UYARMIŞ

        Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden 1 ay önce uyarılarda bulunarak, bölgedeki risklere dikkat çektiği ortaya çıktı.

        SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU TAHMİNİ ANLATTI

        Prof. Dr. Üşümezsoy, 6.1'lik Balıkesir depremiyle sosyal medyada gündem olan tahminini, Habertürk TV'de anlattı.

        #Son dakika haberler
        #Balıkesir
        #balıkesir deprem
