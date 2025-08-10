Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti, trafik kazası ayırdı | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti, trafik kazası ayırdı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan nişanlı çiftten 25 yaşındaki öğretmen Meryem Ceren Keskin, tedavi gördüğü hastanede 41 gün sonra hayatını kaybetti. İlçede toprağa verilen Keskin'in annesi Esen Keskin, "15 gün sonra 23 Ağustos'ta düğünü vardı öğretmen kızımın" diyerek gözyaşı döktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 19:34 Güncelleme: 10.08.2025 - 19:34
        Meryem öğretmenden acı haber!
        Gaziantep'teli kaza, 30 Haziran günü İslahiye Otogarı yakınlarında meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Ramazan M. (49) yönetimindeki TIR, kavşakta Hamza Kaptan (26) idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada evlilik hazırlıkları yapan otomobil sürücü Kaptan ile yanındaki nişanlısı öğretmen Meryem Ceren Keskin yaralandı. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan nişanlı çift, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        NİŞANLISININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

        Yoğun bakımda tedavisi süren Meryem Ceren Keskin, bugün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Keskin’in cenazesi İslahiye getirildi. Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazının sonra Meryem Ceren Keskin'in cenazesi İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Keskin’in nişanlısı Hamza Kaptan’ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

        Kızının mezarı başında gözyaşı döken Esen Keskin, “Ben kızımı 25 yaşında toprağa verdim. 15 gün sonra 23 Ağustos'ta düğünü vardı öğretmen kızımın" dedi.

