Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum bölgesine takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, Hırvatistan ekiplerinden HNK Rijeka forması giyen Niko Jankovic'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 10:28 Güncelleme: 10.08.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Niko Jankovic için Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımıyla anlaşmaya vardı.

        TRT Spor'un haberine göre; HNK Rijeka takımının 10 numarası Niko Jankovic ile anlaşmaya varan Sarı-lacivertli ekip kısa süre içinde oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

        Niko Jankovic, HNK Rijeka takımı ile 111 maçta 25 gol 14 asistlik katkı verdi.

        Fenerbahçe oyuncu ile sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma kiralayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Alevlerin arasında kaldılar!
        Alevlerin arasında kaldılar!
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        300 trilyon görsele ilham oldu
        300 trilyon görsele ilham oldu
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        ABD'den Maduro için ödül: 50 milyon dolar
        ABD'den Maduro için ödül: 50 milyon dolar
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"