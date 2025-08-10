Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum bölgesine takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, Hırvatistan ekiplerinden HNK Rijeka forması giyen Niko Jankovic'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Niko Jankovic için Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımıyla anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre; HNK Rijeka takımının 10 numarası Niko Jankovic ile anlaşmaya varan Sarı-lacivertli ekip kısa süre içinde oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.
Niko Jankovic, HNK Rijeka takımı ile 111 maçta 25 gol 14 asistlik katkı verdi.
Fenerbahçe oyuncu ile sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma kiralayacak.