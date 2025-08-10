Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 41° Antalya Güneşli 43° Trabzon Parçalı Bulutlu 29° Bursa Güneşli 33° Adana Güneşli 41° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 41° Ağrı Güneşli 31°

Hava sıcaklığının da, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT

Yağışların, sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgârın da Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yine yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Fotoğraf: İHA