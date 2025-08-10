Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! | Son dakika haberleri

        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Sıcaklıklar da güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 09:23 Güncelleme: 10.08.2025 - 09:23
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların; sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 41°

        Antalya

        Güneşli 43°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 29°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 41°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 41°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklığının da, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT

        Yağışların, sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgârın da Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yine yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Fotoğraf: İHA

        #son dakika
        #hava durumu
