Şarkıcılar, oyunculardan iki kat daha ünlü

♦ Baby Boomers... 1946 - 1964
♦ X Kuşağı... 1965 - 1979
♦ Y Kuşağı... 1980 - 1994
♦ Z Kuşağı... 1995 - 2012
5 Ağustos'ta ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in konserinde dikkat çekici bir unsur vardı. O da; 56 yaşındaki Lopez'in 4 kuşaktan da hayranının olması.
Jennifer Lopez'in konserindeki seyirci profili, sahnedeki performansı kadar etkileyiciydi. Her kuşaktan her meslek grubundan kişiye hitap etmesi, her şarkıcının hayran profilinde görülen bir durum değil. Konserinde; iş insanları da vardı, onların çalışanları da... Öğrenciler de vardı, onların anne - babaları da...
Konseri seyrederken aklıma gelen ilk soru şuydu; "Nasıl bu kadar enerjik ve heyecanlı olabiliyor? Nasıl bu kadar geniş yelpazede bir hayran kitlesine sahip?
Jennifer Lopez'in ne denli bir hayran kitlesine sahip olmasının ana malzemesi elbette şarkıları ve sahne şovları. O ana malzemeler; çalışkanlık, heyecan işini sevme ve mesleğine duyduğu saygının temelinde yükseliyor.
Jennifer Lopez'in 'Up All Night Live In 2025' adılı dünya turnesi kapsamında; 3 kıtada, 12 ülkede 22 konser verdi. Üstelik bunu sadece 35 gün içinde yaptı.
Jennifer Lopez'in sahip olduğu yetenekler ve meziyetlerden elde ettiği kazançlar sosyal medyadaki takipçi sayısıyla da gözler önüne seriliyor. 248 milyon kişi tarafından takip edilen Lopez, eğer bir ülke olsaydı nüfus sıralamasında 5'inci sırada yer alırdı.
Sosyal medya demişken; en çok takipçi sayısına sahip kişi Cristiano Ronaldo...
Instagram'daki hesabı 662 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Öyle ki 694 milyon takipçiye sahip olan Instagram'ın kendi takipçisi arasındaki fark sadece 32 milyon kişi...
Cristiano Ronaldo'nun sayılarla arasının iyi olduğu tek mecra, sosyal medya değil...
Jennifer Lopez'i seyrederken aklıma, Google Görseller'in doğmasına nasıl ilham kaynağı olduğu geldi. 2000'deki Grammy Ödülleri'nde giydiği yeşil elbiseyle öyle bir etki bıraktı ki milyonlarca kişi bilgisayarının başına geçerek Lopez'i o haliyle bir kez daha görmek istedi. Arama çubuğuna da 'Yeşil elbise', 'Jennifer Lopez elbise', ‘Grammy yeşil elbise’ gibi anahtar kelimeler yazarak fotoğraflara ulaşmaya çalıştı. O günler de Google'da 'Görseller' bölümü bulunmuyordu. Google'u geliştirenler, yeşil elbiseli Jennifer Lopez'in aranmasından ilham alarak günümüzde kadar yaklaşık 300 trilyon fotoğrafın olduğu 'Görseller' bölümü oluşturdu.
Jennifer Lopez'i seyrederken, şarkıcı yönünü mü yoksa oyuncu yönünü mü daha çok sevdiğimi de düşünüyordum. O esnada şarkıcıların mı yoksa oyuncuların mı daha ünlü olduğunu merak ettim. Bunu en iyi ölçümlerinden biri hiç şüphesiz sosyal medya takipçilerinin sayısı. Ana meslekleriyle kategorize ederek en çok takip edilen ilk 10 ünlünü takipçi sayıları bu konuda bir fikir verdi.
Kadın şarkıcılarla, erkek meslektaşları arasındaki fark; 1 milyar 519 bin kişi...
Kadın ve erkek şarkıcıların toplam takipçi sayısı; 3 milyar 347 milyon kişi... Kadın ve erkek oyuncuların toplam takipçi sayısı ise 1 milyar 750 milyon kişi. Şarkıların, oyunculardan iki kat daha fazla takipçi sayısına sahip olduğu görülüyor.
Erkek oyuncularla, kadın meslektaşları arasındaki fark; 364 milyon kişi...