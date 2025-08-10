Rusya dan Spartak Moskova, Cuesta için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, kısa süre önce Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama da oyuncu için devreye girdi. Spartak ın satın alma opsiyonu olarak 5 milyon euro önermesi gündeme geldi.Ancak Galatasaray yönetimi, hem Spartak Moskova hem de Vasco da Gama için net tavrını koydu.Sarı kırmızılılar, sadece zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama tekliflerini değerlendirecek. Opsiyonlu tekliflere ise sıcak bakılmıyor.Teknik heyetin yeni sezon planlamasında düşünmediği Cuesta nın, özellikle Spartak Moskova ya transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.Vasco da Gama cephesinin ise kısa süre içinde resmi teklifini iletmesi bekleniyor.Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından Kolombiyalı savunmacının geleceğinin netleşmesi bekleniyor. Tarafların anlaşması halinde Cuesta, Rusya ya da Brezilya nın yolunu tutabilir.