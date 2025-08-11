Galatasaray, Morata'nın ayrılığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray, 2024-25 sezonunun kış transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesi devam İspanyol futbolcu Alvaro Morata ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, Milan'ın sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon euro ödeme yapacağını açıkladı. Alvaro Morata'nın 651 bin 562 euroluk alacaklarından feragat ettiği belirtildi.