Bu yaz Avrupa, kural tanımayan tatilcilere karşı sert &ouml;nlemler alıyor. Araba kullanırken parmak arası terlik giymekten plajlarda sigara i&ccedil;meye kadar, kıtayı saran yeni bir turist cezaları dalgası var. Portekiz in pop&uuml;ler sahil kasabası Albufeira da, plaj dışındaki alanlarda mayo giymenin bedeli 1500 euroya kadar &ccedil;ıkabiliyor. İspanya nın Balear Adaları nda ise kamuya a&ccedil;ık alanda i&ccedil;ki i&ccedil;me cezaları 3000 euroya kadar &ccedil;ıkabiliyor. Şezlong rezervasyonu yapmak ve ortadan kaybolmak gibi k&uuml;&ccedil;&uuml;k ihlaller bile tatil b&uuml;t&ccedil;esini zorlayabilecek. İlk bakışta, bu &ouml;nlemler, bu destinasyonların &ccedil;oğunun turizmden &ouml;nemli miktarda gelir elde ettiği g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alındığında, besleyen eli ısırmak gibi g&ouml;r&uuml;nebilir. Ancak yetkililer, kuralların b&ouml;lge sakinlerini ve sorumlu tatilcileri korumayı ama&ccedil;ladığını s&ouml;yl&uuml;yor. Londra daki İspanyol Turizm Ofisi Basın M&uuml;d&uuml;r&uuml; Jessica Harvey Taylor, Kurallar, liste halinde sunulduğunda katı ve cezalandırıcı g&ouml;r&uuml;nse de, aslında tamamen sorumlu seyahati teşvik etmeyi ama&ccedil;lıyor. Bunlar, tatilde sorumlu davranan insanların b&uuml;y&uuml;k &ccedil;oğunluğunun tatil deneyimlerini korumak i&ccedil;in tasarlandı ifadelerini kullandı. habericireklam#300x250#130#right# Ceza listesi İspanya ile sınırlı değil. Ryanair, trafik kurallarını ihlal eden yolculardan 500 euro veya daha fazla &uuml;cret talep edebilirken, İtalya nın Cinque Terre Dağı nda uygunsuz ayakkabılarla y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş yapan yolcular 2.500 euroya kadar para cezası &ouml;deyebilecek. Fransa ise artık halka a&ccedil;ık plajlarda ve oyun alanlarında sigara i&ccedil;enlere anında 90 &euro; euro para cezası kesiyor. Yunanistan da ise belirtli b&ouml;lgelerde deniz kabuğu toplamanın bedeli 1000 euro iken Venedik kanallarında y&uuml;zmenin cezası ise 350 euro olarak a&ccedil;ıklandı. Avrupa da turizm karşıtı ve aşırı turizm tartışmaları yıllardır artıyor. Sınırsız kısa s&uuml;reli kiralamaların yerel topluluklar &uuml;zerindeki etkisini kabul eden mevzuat da dahil olmak &uuml;zere k&uuml;&ccedil;&uuml;k &ouml;nlemler devreye girmiş olsa da, bu yeni cezalar durumu daha da ileri g&ouml;t&uuml;r&uuml;yor. Yerel y&ouml;netimler, b&ouml;lge sakinlerinin haklarını savunmaları gerektiğinin farkında ve bunu yapmak i&ccedil;in turistleri kızdırma riskini g&ouml;ze almaya hazır olduklarını g&ouml;steriyor. Bu aynı zamanda tatilcilere, evden uzakta olmanın istedikleri her şeyi yapmak i&ccedil;in bir ge&ccedil;iş hakkı olmadığının da bir işareti olarak g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor ancak bunun ilerleyen d&ouml;nemlerde tam tersi bir etkiyle ekonomiye de olumsuz etki yaratmasından endişe duyuluyor. Ancak b&ouml;lge yetkilileri ekonomik endişelere rağmen kararlı ve G&uuml;neş, kum ve deniz h&acirc;l&acirc; mevcut ancak bunları akıllıca, duyarlı bir şekilde yaşamayı kabul edenlere diyerek gelecek turistlere geri adım atılmayacağının mesajını veriyor. BU YAZ AVRUPA DA &Ouml;NE &Ccedil;IKAN CEZALAR YASAK 1: Parmak arası terlik, &ccedil;ıplak ayak veya sandaletle ara&ccedil; kullanmanın cezası 300 euroya kadar &ccedil;ıkıyor Nerede?: İspanya, Yunanistan, İtalya, Fransa, Portekiz YASAK 2: Plaj dışında mayo giymenin cezası 1500 euroya kadar Nerede?: Barselona, Albufeira, Split, Sorrento, Cannes, Venedik YASAK 3: Kamusal alanda alkol t&uuml;ketmenin cezası 3000 euroya kadar Nerede?: Mallorca, Ibiza, Magaluf, Kanarya Adaları YASAK 4: Plajdan deniz kabuğu veya &ccedil;akıl taşı almak i&ccedil;in 1000 euroya kadar para cezası Nerede?: Yunanistan YASAK 5: Kanalda y&uuml;zmenin cezası 350 euro Nerede?: Venedik