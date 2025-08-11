11-17 Ağustos haftalık burç yorumları ve önemli olaylar

Astroloji meraklıları için beklenen o an geldi! 11 Ağustos itibariyle çiftleri ayıran, beyaz yakalıları sinir küpü yapan, telefonları suya düşüren Merkür retrosu sona erdi.

Retronun sona erişiyle teknoloji konularında problemler, kafa karışıklıkları sona eriyor, tüm burçlar iletişimde rahatlıyor. Öte yandan 9 Ağustos Kova Dolunay’ı tamamlanma, bırakma ve yüzleşme temalarını öne çıkarıyor.

12 Ağustos Venüs & Jüpiter kavuşumu ise aşk, güzellik, finans ve şans alanlarında büyük fırsatları ayağınıza getirebilir. Ne dilediğinize dikkat edin!

Sevgili Koçlar, bu hafta iletişimde aksaklıklar son buluyor, iş ve günlük yaşamda toparlanma zamanı geldi! Venüs-Jüpiter kavuşumu, aşk ve sosyal çevrenizde beklenmedik fırsatlar getirebilir!

Sevgili Boğalar, bu hafta iş hayatınızda bir dönem kapanabilir. Merkür retrosunun bitmesiyle maddi konularda rahatlama, bolluk ve bereket sizleri bekliyor. Son zamanlarda yaşadığınız sinir stres ise yerini ruhsal şifalanma ve iç huzura bırakacak.

Sevgili İkizler burçları, bu hafta eğitim, yurt dışı ve istekleriniz konusunda algılarınız çok açık. Merkür retrosunun sona ermesiyle kendinizi daha net ifade edebileceksiniz. Venüs-Jüpiter kavuşumu sosyal çevrenizden gelen sürpriz bir aşkı beraberinde getirebilir.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları, bu hafta sizler için finansal konular ön planda! Borçlar, miras veya ortak paraları gündeminize alabilirsiniz. Retronun sona erişiyle işleriniz hızlanıyor. Venüs-Jüpiter kavuşumu ise kariyerde fırsatları aralayabilir.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan burçları, bu hafta ikili ilişkilerde netlik zamanı. Evlilik, ortaklık ve işbirlikleri konusunda bir karar vermeniz gerekebilir ancak retro sona erdiği için artık önünüzü daha net göreceksiniz. Venüs-Jüpiter kavuşumu seyahat, aşk ve yeni kararlar alma konusunda şans getirebilir.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak burçları, bu hafta rutinlerinizden kurtulma zamanı! Merkür retrosu sona erdiği için zihinsel yorgunluklar azalıyor. Venüs-Jüpiter kavuşumuyla daha çok kendinize ve iç huzurunuza odaklanabilirsiniz.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi burçları, bu hafta aşk hayatınız veya çocuklarla ilgili konularda bir karar verebilirsiniz. Retronun sona ermesiyle eski, yarım kalan aşkları kafanızdan atıyorsunuz. Venüs-Jüpiter kavuşumu ilişkilerde şans ve keyif veriyor.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep burçları, bu hafta aile, ev, yuva konuları gündeminizde. Yer değiştirme gibi konular aklınıza takılabilir. Retronun bitişiyle geçmişe 'bye bye' diyecek ve sürpriz karşılaşmalarla şaşkınlık yaşayacaksınız.