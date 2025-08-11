Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın gerçekleştirmesi beklenen 3. toplantısı öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Komisyon'a üye vermeyeceğini daha önce açıklayan İYİ Parti'nin 3 kontenjanı, AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye geçti. Böylelikle AK Parti'nin komisyondaki sayısı 22'ye, CHP'nin üye sayısı 11'e ve DEM Parti'nin üye sayısı ise 5'e çıkmış oldu. Partilerin, bugün saat: 17.00'ye kadar belirleyecekleri isimleri TBMM başkanlığına bildireceği öğrenildi.

