Galatasaray'da Pavard sürprizi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Inter forması giyen Fransız sağ bek Benjamin Pavard'ı gündemine aldığı öne sürüldü.
Galatasaray yönetimi transferde kolları yeniden sıvadı. Kaleci ve sağ bek başta olmak üzere eksik bölgelere takviye konusunda çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın, Inter'in yıldız sağ beki Benjamin Pavard için harekete geçtiği öne sürüldü.
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; sarı-kırmızılıların Fransız beke ilgisinin nabız yoklama düzeyinde olduğu, henüz resmi tamasların başlamadığı kaydedildi.
Pavard için aracılar üzerinden dolaylı temas kuran sarı-kırmızılıların, önümüzde günlerde transferle ilgili somut adımlar atabileceği ifade edildi.
TAM BİR JOKER
Asıl mevkisi sağ bek olan 29 yaşındaki yıldız, savunmada çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Fransız milli futbolcu, stoper olarak da başarıyla görev yapabiliyor.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen deneyimli savunma oyuncusunun, Inter ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.