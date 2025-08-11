11 Ağustos 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 11 Ağustos 2025'in öne çıkan haberleri...

* Çanakkale Kepez'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği tek yönlü ulaşıma kapatıldı

* ABD Başkanı Trump'ın Rus lider Putin ile öncelikli olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için Cuma günü bir araya gelmesi planlanırken, ABD Başkan Yardımcısı Vance, bu konuya ilişin konuştu. Vance, "Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık. Buna artık barışçıl bir çözüm getirmek istiyoruz" dedi

* OSD verilerine göre, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında ise yerli araç payı yüzde 20 olarak gerçekleşti

* Galatasaray, Sacha Boey için Bayern Münih'le önemli ölçüde anlaştı; Fransız yıldızın önceliği ise Bayern'de kalmak, alternatifi Fransa...

* Türkiye'de müziğin en çok dinlendiği dijital platform olan Spotify, uzun süredir şikâyetlerin odak noktasında bulunuyor. Spotify'ın genel merkezi, Türkiye'deki editörler hakkında soruşturma başlattı

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde, evlilik hazırlığı yapan çiftlere özel 19 firma daha indirim yapacağını açıkladı. Böylece 39 ulusal marka, evlilik hazırlığındaki gençlere yüzde 10 ile 35 arasında indirim sunacak