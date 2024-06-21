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        Haberler Magazin Hande Subaşı ile Alican Ulusoy'un Türkbükü tatili - Magazin haberleri

        Hande Subaşı ile Alican Ulusoy'un Türkbükü tatili

        Hande Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Alican Ulusoy ile yaz sezonunu Türkbükü'nde açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 16:20 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:20
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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; oyuncu Hande Subaşı, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Alican Ulusoy ile tatil yapmak için soluğu Türkbükü'nde aldı.

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        Alican Ulusoy ile bir süre şezlongda güneşlenen ve sohbet eden Hande Subaşı, sıcaktan bunalınca denize girdi.

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        Siyah renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Hande Subaşı, bir süre denizde yüzdü.

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        Denizden çıktıktan sonra duş alan Hande Subaşı, ardından kurulanmak için şezlonga geri döndü.

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        Sevglisinin aksine denize girmeyen Alican Ulusoy ise gün boyu tişörtünü üzerinden çıkarmayıp şezlongda güneşlendi.

        #Hande Subaşı
        #Alican Ulusoy
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