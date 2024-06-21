Hande Subaşı ile Alican Ulusoy'un Türkbükü tatili
Hande Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Alican Ulusoy ile yaz sezonunu Türkbükü'nde açtı
Giriş: 21.06.2024 - 16:20 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:20
1
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; oyuncu Hande Subaşı, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Alican Ulusoy ile tatil yapmak için soluğu Türkbükü'nde aldı.
2
Alican Ulusoy ile bir süre şezlongda güneşlenen ve sohbet eden Hande Subaşı, sıcaktan bunalınca denize girdi.
3
Siyah renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Hande Subaşı, bir süre denizde yüzdü.