Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu yıl şu ana kadar 5 binden fazla yangınla mücadele edildiği belirtilerek, "Kimsenin farkında bile olmadığı, sosyal medyada gündem olmayan, televizyonlarda haber bile yapılmayan 4 bin 980 yangını, kontrol altına alarak büyümeden söndürdük. Maalesef, 20 yangın büyüyerek daha fazla alana zarar verdi. Canlarımızı kaybettik, şehitler verdik." ifadeleri kullanıldı.

Bazen bir yangının bile çok ağır sonuçlara yol açabileceğine işaret edilen paylaşımda, her yangının, afet potansiyeli taşıdığı vurgulandı. Önlenebilir küçük sebebin, büyük afetin başlangıcı olabileceğine dikkati çekilen paylaşımda, Çanakkale'de çıkan yangınların tamamının, orman dışı alanlarda başlayarak yoğun müdahalelere rağmen ormana sıçradığı anımsatıldı.

REKLAM

Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını! Haberi Görüntüle

"YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI"

Paylaşımda açık havada ateş ve anız yakmanın, sigara izmariti ve çöp atmanın önlenebilir sebepler olduğu belirtilerek, "Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı nedenlerle başlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sıcaklığın 30 derecenin üzerinde olması, nemin yüzde 30'un altına gerilemesi ve rüzgarın saatte 30 kilometrenin üzerine çıkması durumunda yangın hızlı büyüme potansiyeline sahip olduğu belirtilen paylaşımda, bu tehlikeli dönemde her sebebin büyük bir afete dönüşebileceğinin altı çizildi.