Çatalca, Hatay ve Bolu'da orman yangını!

Merkez Mahallesi Sahil Bulvarı'nda bir ahırdaki samanlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangına müdahale etti.

Öte yandan, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki TEM Otoyolu Edirne yönü istikametinde de ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına helikopterle de destek verildi.

İlçede, 2 bölgede çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

HATAY

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Arslanyazı Mahallesi Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

BOLU MUDURNU'DA ORMAN YANGINI

Öte yandan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, araziden ormana sıçradı.