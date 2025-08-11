Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çatalca, Hatay ve Bolu'da orman yangını! | Son dakika haberleri

        Çatalca, Hatay ve Bolu'da orman yangını!

        İstanbul Çatalca'da aynı anda 2 farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Öte yandan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 16:28 Güncelleme: 11.08.2025 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çatalca, Hatay ve Bolu'da orman yangını!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Merkez Mahallesi Sahil Bulvarı'nda bir ahırdaki samanlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, otluk alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangına müdahale etti.

        Öte yandan, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki TEM Otoyolu Edirne yönü istikametinde de ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        REKLAM

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına helikopterle de destek verildi.

        İlçede, 2 bölgede çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

        HATAY

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

        Arslanyazı Mahallesi Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

        BOLU MUDURNU'DA ORMAN YANGINI

        Öte yandan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, araziden ormana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.26'da yapılan ihbar üzerine valilik koordinesinde orman, itfaiye, jandarma, sağlık, DSİ ve AFAD ekiplerinin ivedilikle bölgeye sevk edildiği belirtildi.

        REKLAM

        Yangına 2 helikopter ve 60'tan fazla personelle müdahale edildiği bildirilen açıklamada, söndürme çalışmalarında arazözler, itfaiye, su ikmal ve ilk müdahale araçları ile su tankerleriyle müdahalenin sürdüğü kaydedildi.

        Açıklamada, "Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülmekte olup, yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve söndürmek için tüm kurumlarımız seferber edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı: Reforma ihtiyaç var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı: Reforma ihtiyaç var
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        11 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        11 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        "İlk hedefimiz play-off"
        "İlk hedefimiz play-off"
        Feci yangında iddianame!
        Feci yangında iddianame!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?