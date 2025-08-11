Çatalca, Hatay ve Bolu'da orman yangını!
İstanbul Çatalca'da aynı anda 2 farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Öte yandan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Merkez Mahallesi Sahil Bulvarı'nda bir ahırdaki samanlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, otluk alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangına müdahale etti.
Öte yandan, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki TEM Otoyolu Edirne yönü istikametinde de ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına helikopterle de destek verildi.
İlçede, 2 bölgede çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
HATAY
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.
Arslanyazı Mahallesi Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
BOLU MUDURNU'DA ORMAN YANGINI
Öte yandan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, araziden ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.26'da yapılan ihbar üzerine valilik koordinesinde orman, itfaiye, jandarma, sağlık, DSİ ve AFAD ekiplerinin ivedilikle bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Yangına 2 helikopter ve 60'tan fazla personelle müdahale edildiği bildirilen açıklamada, söndürme çalışmalarında arazözler, itfaiye, su ikmal ve ilk müdahale araçları ile su tankerleriyle müdahalenin sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülmekte olup, yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve söndürmek için tüm kurumlarımız seferber edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.