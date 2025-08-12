Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.960,16 %0,05
        DOLAR 40,7500 %0,05
        EURO 47,7949 %0,44
        GRAM ALTIN 4.412,43 %0,64
        FAİZ 40,33 %-0,15
        GÜMÜŞ GRAM 50,50 %1,66
        BITCOIN 121.772,00 %1,33
        GBP/TRY 55,3704 %0,64
        EUR/USD 1,1721 %0,39
        BRENT 65,83 %-0,41
        ÇEYREK ALTIN 7.213,78 %0,63
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor - Alışveriş Haberleri

        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor

        Türkiye pazarından çekildiği iddia edilen cips markası Pringles 330 lira ile market raflarında yerini alırken market fiyatı 370 lira olan yarım kilo kıyma ile yarışıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 11:32 Güncelleme: 12.08.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bir dönem Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pringles, uzun süredir raflarda yer almıyordu.

        İlk olarak Cem Uzan’ın sahibi olduğu Star Gazetesi’nin reklam desteğiyle Türkiye pazarına giren marka, Türkiye pazarından çekildiği haberleri gündeme gelmiş, ancak şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştı.

        Şimdi tekrar market raflarında yerini almaya başlayan marka fiyatı ile gündem oldu.

        330 TL'lik satış fiyatı ile yeniden market raflarında yerini alan Pringles, 500 gram kıyma ile neredeyse aynı fiyata satılıyor. Öte yandan ABD’de 1,87 dolara, Avrupa’da ise 2 ila 4 Euro arasında Kıbrıs'ta ise 137,99 TL'den satışta.

        Görsel: Temmuz 2025 Girne / Kıbrıs
        Görsel: Temmuz 2025 Girne / Kıbrıs
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?