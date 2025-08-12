Habertürk
        Son dakika: Cevdet Yılmaz'dan orman yangınları mesajı: Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir | Son dakika haberleri

        Cevdet Yılmaz'dan orman yangınları mesajı: Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün yapılan Kabine Toplantısı'nda ele alınan orman yangınları hakkında açıklama yaptı. Yılmaz, yangın riskine karşı tren seferlerinde düzenleme yapılacağını, elektrik hatlarında da önlem alınacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 10:27 Güncelleme: 12.08.2025 - 10:27
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin, "Riskli bir bölgede demir yolu varsa raylardan kıvılcım sıçramaması için belli süreyle seferler durdurulacak. Elektrik hatlarıyla ilgili ilave güvenlik önlemleri alınacak. Piknik alanları, riskli dönemlerde geçici olarak kapatılacak." dedi.

        Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar bir araya geldiğinde yangın riskinin katlanarak arttığını belirten Yılmaz, "Biz de bugüne kadar yaşanan orman yangınlarının sebeplerini rakamsal olarak analiz ettirdik. Nerelerden kaynaklanıyor, hangi şartlarda ortaya çıkıyor, bunların hepsine baktık." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, yangın yönetim merkezinden sürekli anlık veriler aldıklarını bildirerek, "Nerede risk yüksekse anında görebiliyor, ona göre harekete geçebiliyoruz. Riskli bölgelerde tüm kurumların eş güdümüyle tedbirleri önceden alacak bir anlayış birliği oluşturduk. Riskli bir bölgede demir yolu varsa raylardan kıvılcım sıçramaması için belli süreyle seferler durdurulacak. Elektrik hatlarıyla ilgili ilave güvenlik önlemleri alınacak. Piknik alanları, riskli dönemlerde geçici olarak kapatılacak." açıklamasını yaptı.

        Verilerin önceden analiz edildiğini, sahada İHA'larla takip yapıldığını anlatan Yılmaz, "Yani sadece yangın çıktığında değil, yangın çıkmadan önce riskin kaynağını ortadan kaldıracak bir risk yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz. Böylece hem doğamızı hem de can ve mal güvenliğini koruyoruz." diye konuştu.

        "BU YIL EĞİTİM ÖĞRETİMİN İLK DERSİ ORMAN SEVGİSİ OLACAK"

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise yangınların çıkış sebebiyle ilgili kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Asıl başarının yangının çıkmamasının sağlanması olduğunu vurgulayan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bu hafta öncesinde risk olduğunu uyarmıştık. Kaybolan değer, biyoçeşitlilik hepimizin ortak geleceği. Kamuoyuna yansıyan yangınların çok büyük kısmı ormanlık alanın dışında başladı. Toplumsal bir farkındalık oluşmalı. Geçen yıl sonbaharda tüm orman köylerinde bilgilendirme yaptık. Bu yıl eğitim öğretimin ilk dersi orman sevgisi olacak."

        Yangınların meydana gelmesinde doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 90 insan unsurunun etkili olduğunun altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Kimi zaman ihmal ettiği için kimi zaman bir şey olmaz dediği için ama eninde sonunda insan unsuru. Tabii doğal olarak 'acaba bir kasıt var mı?' sorusu geliyor akıllara. Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz çok hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmalar neticelenince hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız açıklama yapıyor. Hamdolsun Cumhuriyet tarihinin en büyük hava filosuna sahibiz. Uzmanlaşmış personelimiz var. Bunu analiz edecek teknolojimiz var. Ama tekrar etmekte fayda var. Başarı yangının çıkmamasını sağlamak. Bunu da ancak 86 milyon birlikte başarabiliriz."

