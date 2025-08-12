Arjantin'de insan hakları örgütleri Netanyahu'nun ziyaretinde UCM'nin tutuklama kararının uygulanmasını istedi

Arjantin’de insan hakları örgütleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Arjantin’e planladığı ziyaret sırasında "savaş suçları ve soykırım" suçlamalarıyla tutuklanmasını talep etti.

Arjantin basınına göre, Devlet Çalışanları Derneği (ATE) ile Kimlik ve Adalet için Unutma ve Sessizliğe Karşı Çocuklar Derneği (H.I.J.O.S.), Netanyahu’nun Filistin’e karşı "savaş suçları" ve "soykırım" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanması talebiyle başkent Buenos Aires’teki federal mahkemeye suç duyurusunda bulundu.

Netanyahu'nun 7-10 Eylül'de Arjantin'e yapacağı ziyarette tutuklanması talep edilen suç duyurusunda, "7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in başlattığı şiddet, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini ve yerlerine başkalarının yerleştirilmesini amaçlayan uzun, sistematik ve organize bir sürecin parçasıdır ve Filistin halkına onarılamaz zarar vermektedir." ifadelerine yer verildi.

REKLAM

Suç duyurusunda, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine atıfta bulunularak, "(Netanyahu) Kasten aç bırakma yoluyla ölüme neden olma savaş suçunun müşterek faili; cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler gibi insanlığa karşı suçların faili; ayrıca sağlık merkezleri, okullar ve Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı mülteci kampları dahil olmak üzere sivil altyapının yok edilmesinden sorumlu." denildi.