Galatasaray da s&ouml;zleşmesi karşılıklı feshedilen ve Milan a geri d&ouml;nen İspanyol futbolcu Alvaro Morata, veda mesajında teknik ekibe, oyunculara ve taraftara teşekk&uuml;r ederken, y&ouml;netimi ise eleştirdi. İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı a&ccedil;ıklamada, Sevgili Galatasaray taraftarları ve T&uuml;rkiye halkı, bana g&ouml;sterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek i&ccedil;in size i&ccedil;tenlikle teşekk&uuml;r etmek istiyorum. İlk g&uuml;nden beri beni hoş karşıladınız ve desteğiniz kariyerim boyunca yaşadığım en olağan&uuml;st&uuml; şeyler arasında oldu. dedi. Kendisine verilen bazı s&ouml;zlerin tutulmadığını savunan İspanyol futbolcu, Maalesef kul&uuml;pteki tecr&uuml;bem i&ccedil;in aynı şeyi s&ouml;yleyemiyorum. Verilen s&ouml;z&uuml;n ve temel değerlere saygının sağlanmadığı anlar oldu. Maaşımın bir kısmından ve kazandığım diğer s&ouml;zleşme haklarından vazge&ccedil;mekten başka &ccedil;arem kalmadığı noktaya kadar (yayınlanan rakam doğru değildir) verilen taahh&uuml;tler sonuna kadar yerine getirilmedi. Benim i&ccedil;in hayatta ve işte asla kırılmaması gereken ilkeler vardır, her insanın haklarına saygı gibi. Kazanılanları tanıyamamak ve telafi edememek, benim i&ccedil;in kabul edilemez ve inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır. ifadelerini kullandı. İstanbul un ve Galatasaray taraftarlarının hep kalbinde olacağını vurgulayan Morata s&ouml;zlerini ş&ouml;yle tamamladı: Bu konuların genellikle a&ccedil;ık&ccedil;a konuşulmadığını biliyorum ancak taraftarlara yaşananların ger&ccedil;ek a&ccedil;ıklamasını vermenin doğru olduğuna inanıyorum. Siz ve İstanbul şehri hep kalbimde kalacaksınız, bug&uuml;n ve gelecekte en iyisini diliyorum. Teknik direkt&ouml;re ve muhteşem kadrosuna da ayrıca teşekk&uuml;r ediyorum. Galatasaray tarihini yazmaya devam edeceğinize eminim. Paylaştığımız anlar i&ccedil;in t&uuml;m ekip arkadaşlarıma ve antrenman tesislerinde &ccedil;alışan herkese y&uuml;rekten teşekk&uuml;rler.