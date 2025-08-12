Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İBB soruşturması: 14 gözaltı daha | Son dakika haberleri

        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha

        İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in karıştığını iddia ettiği ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı ileri sürülen İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı 14 şüpheli hakkında hakkında gözaltı kararı verdi

        Giriş: 12.08.2025 - 08:36 Güncelleme: 12.08.2025 - 09:14
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturmada, İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olan Taner Çetin tutuklanmıştı.

        Taner Çetin’in, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ettiği ve bu şekilde kamu zararına sebep olduğu iddia edilmişti.

        TANER ÇETİN İHALELERİNE KARIŞTILAR İDDİASI

        Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Taner Çetin’in karıştığını iddia ettiği ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı ileri sürülen İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı 14 şüpheli hakkında hakkında, ‘örgüt üyeliği’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘rüşvet’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından gözaltı kararı verdi.

        GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

        DOĞUKAN ARICI

        GSM - HIZIR ÇALIŞANI

        ILKAY ONOK

        GSM - HIZIR ÇALIŞANI

        BARAN YALGI

        GSM - HIZIR ÇALIŞANI

        ÖZER YILDIZ

        GSM - HIZIR A.Ş. SAHİBİ

        EMİNE MERVE KÖSEOGLU

        GSM-HIZIR ÇALIŞANI

        ÖMER AYDIN

        GSM - HIZIR ÇALIŞANI

        ÜMIT GÜNGÖR

        EFE YEMEK A.Ş. SAHİBİ

        FERHAT KARATOP

        ATM DESTEK A.Ş. SAHİBİ

        MEHMET ÜNAL

        EFOR ETKILESIM A.Ş. SAHİBİ

        CANAN ÇETIN

        BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANININ EŞİ

        ÖRSAN ÇETIN

        BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANININ OĞLU

        ALİ ARSLAN

        İBB ISPER ÇALIŞANI

        AHMET IŞIK

        ONUR GUL'ÜN KAYINBİRADERİ

        SERKAN GÜRSOY

        FİKRİ MURAT DEMİR'İN ENİŞTESİ

        Ömer Yıldız ise aranıyor.

