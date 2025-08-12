İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in karıştığını iddia ettiği ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı ileri sürülen İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı 14 şüpheli hakkında hakkında gözaltı kararı verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olan Taner Çetin tutuklanmıştı.
Taner Çetin’in, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ettiği ve bu şekilde kamu zararına sebep olduğu iddia edilmişti.
TANER ÇETİN İHALELERİNE KARIŞTILAR İDDİASI
Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Taner Çetin’in karıştığını iddia ettiği ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı ileri sürülen İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı 14 şüpheli hakkında hakkında, ‘örgüt üyeliği’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘rüşvet’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından gözaltı kararı verdi.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
DOĞUKAN ARICI
GSM - HIZIR ÇALIŞANI
ILKAY ONOK
GSM - HIZIR ÇALIŞANI
BARAN YALGI
GSM - HIZIR ÇALIŞANI
ÖZER YILDIZ
GSM - HIZIR A.Ş. SAHİBİ
EMİNE MERVE KÖSEOGLU
GSM-HIZIR ÇALIŞANI
ÖMER AYDIN
GSM - HIZIR ÇALIŞANI
ÜMIT GÜNGÖR
EFE YEMEK A.Ş. SAHİBİ
FERHAT KARATOP
ATM DESTEK A.Ş. SAHİBİ
MEHMET ÜNAL
EFOR ETKILESIM A.Ş. SAHİBİ
CANAN ÇETIN
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANININ EŞİ
ÖRSAN ÇETIN
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANININ OĞLU
ALİ ARSLAN
İBB ISPER ÇALIŞANI
AHMET IŞIK
ONUR GUL'ÜN KAYINBİRADERİ
SERKAN GÜRSOY
FİKRİ MURAT DEMİR'İN ENİŞTESİ
Ömer Yıldız ise aranıyor.