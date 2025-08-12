İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturmada, İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olan Taner Çetin tutuklanmıştı.

Taner Çetin’in, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ettiği ve bu şekilde kamu zararına sebep olduğu iddia edilmişti.

TANER ÇETİN İHALELERİNE KARIŞTILAR İDDİASI

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Taner Çetin’in karıştığını iddia ettiği ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı ileri sürülen İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı 14 şüpheli hakkında hakkında, ‘örgüt üyeliği’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘rüşvet’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından gözaltı kararı verdi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

DOĞUKAN ARICI