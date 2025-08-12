T&uuml;rkiye&rsquo;nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Avrupa Para Gen&ccedil;lik Oyunları&rsquo;nda (EPYG) T&uuml;rk sporcular tarih yazdı. Avrupa Paralimpik Komitesi (EPC) ve TMPK iş birliğiyle d&uuml;zenlenen organizasyonda, 33 &uuml;lkeden 662 gen&ccedil; para sporcu 9 farklı branşta m&uuml;cadele etti. T&uuml;rk sporcular, 22&rsquo;si altın olmak &uuml;zere toplam 77 madalya ile birinci sırada yer alarak tarihi bir başarıya imza attı. T&uuml;rkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) sponsorluğu ve resmi taraftarlığı kapsamında faaliyetler y&uuml;r&uuml;ten Shell &amp; Turcas, oyunlar boyunca Cebeci Spor Kompleksi&rsquo;nde kurulan deli2go tırı ile sporculara, ailelerine ve misafirlere kahve ve sandvi&ccedil; gibi &uuml;r&uuml;nler sundu. Ayrıca, gen&ccedil; sporculara her g&uuml;n deli2go &uuml;r&uuml;nlerinden oluşan kumanyalar dağıtılarak onların enerji ve motivasyonlarına katkı sağlandı. SPORCULAR ROL MODEL OLUYOR İş birliğinin, şirketin sosyal yatırım hedeflerine de ışık tuttuğunu belirten Shell &amp; Turcas CEO&rsquo;su Emre Turanlı, 2023 yılında, Shell&rsquo;in T&uuml;rkiye&rsquo;de faaliyete başlamasının 100 &uuml;nc&uuml; yılında, T&uuml;rkiye Milli Paralimpik Komitesi ile yaptığımız sponsorlukla bizim i&ccedil;in son derece anlamlı, b&uuml;y&uuml;k bir adım attık. Bu iş birliğini resmi taraftarlık olarak benimsiyoruz. Para sporcuların T&uuml;rkiye&rsquo;yi başarıyla temsil etmesine destek olmak, yeni başarıların kazanılmasına ve yaratılan sosyal etkinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yolda birlikte adım atmaktan gurur duyuyoruz. Avrupa Para Gen&ccedil;lik Oyunları&rsquo;nda sporcularımızın elde ettiği muazzam başarılar, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha g&ouml;sterdi dedi. Turanlı, TMPK&rsquo;nın 20 yılı aşkın s&uuml;redir paralimpik harekete &ouml;nemli katkı sunduğunu belirterek, T&uuml;rkiye&rsquo;de 10 milyondan fazla engelli vatandaş var. Bu bireylerin kendi g&uuml;nl&uuml;k hayatlarında ulaşım veya kamusal alanlara erişim gibi alanlarda zorlandıklarına şahit oluyoruz. İnanıyoruz ki para sporcular, başta gen&ccedil;ler olmak &uuml;zere dışarı &ccedil;ıkmaktan imtina eden herkes i&ccedil;in birer rol model oluyor. Yarattıkları bireysel başarı hikayeleriyle toplumsal bir d&ouml;n&uuml;ş&uuml;me hizmet ediyorlar. Biz de markamızla onların yolculuklarını desteklemeyi kendimize g&ouml;rev addettik ifadelerini kullandı. YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ Sporu toplumsal bir iyileşme aracı olarak g&ouml;rd&uuml;klerini kaydeden Shell &amp; Turcas CEO&rsquo;su Turanlı, Engelli bireylerin hayata katılmalarını &lsquo;Bir Kişi Daha&rsquo; demenin, hayal etmenin, inanmanın ve &ouml;rnek olmanın &ouml;nemine inanıyoruz. TMPK&rsquo;nın yanında yer alarak Komitenin engelsiz yaşam i&ccedil;in sunduğu hizmetleri ileri taşımayı hedefliyoruz. Ge&ccedil;en yıl Fransa&rsquo;da ger&ccedil;ekleşen Paralimpik Oyunlar&rsquo;da para sporcularımızın aldığı olağan&uuml;st&uuml; başarılı sonu&ccedil;ların herkese ilham verdiğine eminim. Paralimpik Oyunlar&rsquo;da sporcularımızın azmi ve disiplinli &ccedil;alışmaları, &uuml;lkemize toplam 28 madalya kazandı. Bu başarıda Murat Aksu liderliğinde &ccedil;alışmaları y&uuml;r&uuml;ten TMPK y&ouml;netiminin ve azimle &ccedil;alışan sporcuların b&uuml;y&uuml;k payı var dedi. Turanlı, Paris&rsquo;te kazanılan başarının, aslında Avrupa Para Gen&ccedil;lik Oyunları&rsquo;nın habercisi niteliğinde olduğuna da değinerek, T&uuml;rkiye&rsquo;de ilk kez d&uuml;zenlenen Avrupa Para Gen&ccedil;lik Oyunları&rsquo;nda 77 madalya kazanan her gen&ccedil; sporcumuzu ayrı ayrı tebrik ediyorum. Milli sporcu kimliğine sahip biri olarak ben de elde edilen bu başarıların yarattığı &lsquo;ben de yapabilirim&rsquo; duygusunun engelinden dolayı sosyalleşmekten uzaklaşan ya da i&ccedil;ine kapanan insanlara ilham verdiğine inanıyorum. Biz de engelsiz yaşam yaklaşımımız doğrultusunda TMPK&rsquo;nın ve para sporcuların yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz diye konuştu. ENGELSİZ YAŞAMA DESTEK Shell &amp; Turcas ın, Birleşmiş Milletler S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir Kalkınma Ama&ccedil;ları&rsquo;ndan biri olan Eşitsizliklerin Azaltılması hedefi doğrultusunda, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya y&ouml;nelik attığı adımlar şu şekilde; &bull; Engelsiz Hizmet Alanları: 2017&rsquo;de sekt&ouml;rde bir ilke imza atılarak hayata ge&ccedil;irilen bu alanlar, bug&uuml;n 946 istasyonda bedensel engelli misafirlerin ara&ccedil;larından inmeden hizmet almasına veya refakat yardımı talep etmesine olanak tanıyor.&bull; TOFD İş Birliği: Mayıs 2021&rsquo;den bu yana deli2go sandvi&ccedil;lerinin satışından elde edilen gelirin bir kısmı, T&uuml;rkiye Omurilik Fel&ccedil;lileri Derneği&rsquo;ne (TOFD) bağışlanarak tekerlekli sandalye alımına destek olunuyor.&bull; Kapsayıcı İş K&uuml;lt&uuml;r&uuml;: Şirket i&ccedil;indeki g&ouml;n&uuml;ll&uuml; &ccedil;alışanlardan oluşan engelSİZ Shell T&uuml;rkiye Platformu (enABLE Network T&uuml;rkiye), engelli bireylerin rahat&ccedil;a &ccedil;alışabileceği kapsayıcı bir iş ortamı geliştirmeyi hedefliyor. ATILAN BASKETLER BAĞIŞA D&Ouml;N&Uuml;ŞT&Uuml; 2022&rsquo;den bu yana T&uuml;rkiye Sigorta Basketbol S&uuml;per Ligi nin ana sponsoru olan Shell, Her Sayıyı Bağış Sayıyoruz projesiyle 2023-2024 sezonunda atılan sayılar karşılığında T&uuml;rkiye Eğitim G&ouml;n&uuml;ll&uuml;leri Vakfı&rsquo;na (TEGV) 433 bin 410 TL bağışta bulunmuştu.