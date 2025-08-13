Bebeğinize 1 yaşına kadar bal yedirmeyin! İşte bebeklerin ilk bir sene kaçınması gereken 5 gıda!

Bu durum, “bebek botulizmi” olarak bilinen ve kas zayıflığı, nefes darlığı gibi hayati riskler taşıyan bir hastalığa neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar, bebekler 12 ayı doldurana kadar balın hiçbir şekilde verilmemesi gerektiğini vurguluyor.