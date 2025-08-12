Habertürk
        Galatasaray'dan Ederson için teklif! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Ederson için teklif!

        Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Manchester City'nin file bekçisi Ederson içi resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü. Galatasaray ile İngiliz ekibi arasında transfer görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.

        Giriş: 12.08.2025 - 16:56 Güncelleme: 12.08.2025 - 16:56
        Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdürüyor.

        Sarı-kırmızılılar, Manchester City'de forma giyen Ederson için harekete geçti.

        Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Ederson için İngiliz ekibine resmi teklifte bulundu.

        İki kulüp arasında transfer görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.

