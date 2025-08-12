Galatasaray'da hedef: Wilfried Singo
Galatasaray sağ bekte de oynayabilen bir stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı; ilk hedefte ise Wilfried Singo var
Kaleci ve stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın rotası Fransa’ya döndü.
Galatasaray, Okan Buruk’un raporları doğrultusunda sağ bekte de oynayabilen bir stoperi kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-kırmızılıların listesinin başındaki isim ise Wilfried Singo…
2023 yazında Torino’dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco’ya transfer olan 24 yaşındaki futbolcu için kapı 40 milyon Euro’dan açıldı.
Galatasaray ise mecburi satın alma maddesi de yer alan bir kiralama teklifi sundu.
Sarı-kırmızılılar Monaco’nun inadını kırarak toplamda 25 milyon Euro gibi bir bedelle Singo’yu transfer etmek istiyor.