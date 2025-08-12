Habertürk
        Haberler Ekonomi Otomobil Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı - Otomobil Haberleri

        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı

        Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, Orta Asya'da üretime hazırlanıyor. HT Spor'un otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan programı OtoSpor'da açıklamalarda bulunan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, "Özbekistan'daki yatırım sürecimiz ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bununla ilgili yakın zamanda güzel gelişmeler duyurabiliriz. Özbekistan'dan Orta Asya bölgesine ihracat yapmak istiyoruz. Hedefimiz orayı ihracat ve üretim merkezi yapmak" dedi. Hafif ticari araç segmentinde yeni modeller üreteceklerini de kaydeden Arıkan, "Mikro ölçekli araçlar haricinde, 3.5 ton taşıma kapasitesine kadar hafif ticari modeller üretmek istiyoruz" ifadelerini kullandı

        Giriş: 12.08.2025 - 12:28 Güncelleme: 12.08.2025 - 12:28
        Yerli ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, Orta Asya'ya açılmaya hazırlanıyor.

        Geçtiğimiz Nisan ayında Özbekistan merkezli üretici JV SamAuto LLC.'nin çoğunluk hisselerini devralmak adına mutabakat zaptı imzayalan şirket, bu yatırımı kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor.

        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan programı OtoSpor'da açıklamalarda bulunan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Özbekistan yatırımı ile Orta Asya'da varlıklarını artırmak istediklerini belirtti.

        Arıkan, "Özbekistan'daki yatırım sürecimiz ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bununla ilgili yakın zamanda güzel gelişmeler duyurabiliriz" dedi.

        Yapılacak yatırımın ardından yeni modelleri devreye alabileceklerini kaydeden Arıkan, "Özbekistan'da satın almayı düşündüğümüz üretici hem kamyon hem otobüs üretiyor. Satın aldıktan sonra ürün portföyünü zenginleştirmek istiyoruz. Özbekistan'dan Orta Asya bölgesine ihracat yapmak istiyoruz. Hedefimiz orayı ihracat ve üretim merkezi yapmak. Türkiye'de ürettiğimiz componentleri Özbekistan'da değerlendirebilir, karşılıklı sinerjiyi kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        'YENİ HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÜRETECEĞİZ'

        Anadolu Isuzu'nun Türkiye'deki tesisinde hafif ticari segmentinde yeni modeller üreteceklerini de açıklayan Tuğrul Arıkan, "Yeni alanlara girmek istiyoruz. Hafif ticari segmentinde ürün grubumuz sınırlı. BIG-e ile bunun ilk adımını attık. Mikro ölçekli araçlar haricinde, 3.5 ton taşıma kapasitesine kadar hafif ticari modeller üretmek istiyoruz" dedi.

        Arıkan, üretilecek yeni modeller ile ilgili işbirliklerine açık olduklarının da mesajını vererek, "Belirli işbirliği olanaklarını değerlendiriyoruz. Ar-Ge merkezimizde çok önemli yetkinliklerimiz var, fakat dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok, belli platformlar ve teknolojiler özelinde işbirlikleri yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

        'PICK-UP'LARIN BİREYSEL VE TİCARİ KULLANIMLARI AYRI TUTULMALI'

        4x4 pick-up modellerin ÖTV oranının yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkmasının pazarda etkilerini olacağını da kaydeden Arıkan, önümüzdeki dönemde ÖTV oranı değişmeyen 4x2 pick-up modellere talep artışı olabileceğini de aktardı.

        Arıkan, 4x4 pickupların bireysel kullanımlar kadar, birçok sektörde ticari amaçla da kullanıldığını vurgulayarak, "Bizim pick-up sattığımız müşterilerin yüzde 90'ı enerji, telekom, inşaat, maden gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler. Bu iş alanlarında 4x4 pickuplardan başka kullanılabilecek alternatif yok. Biz ticari kullanımlar ile bireysel kullanımların ayrı tutulması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

