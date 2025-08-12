Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Defne Samyeli'nin 9 farklı bikinili hali

        Defne Samyeli'nin 9 farklı bikinili hali

        Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte kendini plajlara atan Defne Samyeli, dur - durak demeden tatil yapıyor. Görünen o ki Samyeli, "Bitti" demeden yaz mevsimi sona ermeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 12:31 Güncelleme: 12.08.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 kere Defne
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yaz boyunca denizin ve güneşin hakkını veren ünlü isimlerden biri de Defne Samyeli.

        Defne Samyeli, yazın başından itibaren Ege kıyılarından başladığı tatil turunu Avusturya ve Fransa'da sürdürdü. Samyeli, yaz aylarının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde Türkiye'ye dönerek tatiline devam ediyor.

        Defne Samyeli, farklı kombinlerde olan bikinili fotoğraflarını, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

        Defne Samyeli, takipçilerine adeta, 2025 Defne yaz kreasyonu sunumu gerçekleştirdi / gerçekleştiriyor.

        Defne Samyeli, yaz sezonunu leopar desenli bir bikiniyle açtı.

        REKLAM

        Ünlü isim, daha sonra zebra desenli bir bikiniyle takipçilerinin karşısına çıktı.

        Defne Samyeli, çeşitli bikini kombinleriyle çektirdiği fotoğraflarla sosyal medyada en çok paylaşımda bulunan ünlülerden biri oldu.

        Yaz boyunca 9 farklı bikinili fotoğraf yayımlayan Defne Samyeli, 53 yaşında olmasına rağmen çekici fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkarttı.

        Defne Samyeli son olarak iskelede siyah plaj takımıyla olan fotoğrafını yayımladı. Samyeli, siyah renkli plaj kombinini, bandana ve güneş gözlükleriyle tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #defne samyeli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?