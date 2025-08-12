Defne Samyeli'nin 9 farklı bikinili hali

Yaz boyunca denizin ve güneşin hakkını veren ünlü isimlerden biri de Defne Samyeli.

Defne Samyeli, yazın başından itibaren Ege kıyılarından başladığı tatil turunu Avusturya ve Fransa'da sürdürdü. Samyeli, yaz aylarının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde Türkiye'ye dönerek tatiline devam ediyor.

Defne Samyeli, farklı kombinlerde olan bikinili fotoğraflarını, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Defne Samyeli, takipçilerine adeta, 2025 Defne yaz kreasyonu sunumu gerçekleştirdi / gerçekleştiriyor.

Defne Samyeli, yaz sezonunu leopar desenli bir bikiniyle açtı.

Ünlü isim, daha sonra zebra desenli bir bikiniyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Defne Samyeli, çeşitli bikini kombinleriyle çektirdiği fotoğraflarla sosyal medyada en çok paylaşımda bulunan ünlülerden biri oldu.

Yaz boyunca 9 farklı bikinili fotoğraf yayımlayan Defne Samyeli, 53 yaşında olmasına rağmen çekici fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkarttı.

Defne Samyeli son olarak iskelede siyah plaj takımıyla olan fotoğrafını yayımladı. Samyeli, siyah renkli plaj kombinini, bandana ve güneş gözlükleriyle tamamladı.