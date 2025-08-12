Habertürk
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Sedanur Bağdigen kolunda serumla ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!

        İstanbul Kağıthane'de, özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan 35 yaşındaki, doktor Sedanur Bağdigen yaşadığı rezidanstaki dairenin yatak odasında ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan meslektaşları, polis ekibiyle çilingir yardımıyla daireye girdi. Kolunda serum takılı halde bulunan Bağdigen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı da öğrenilen Bağdigen'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 12:46 Güncelleme: 12.08.2025 - 12:47
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        İstanbul'da olay, dün saat 13.00 sıralarında 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi’nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre Bakırköy Florya’da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen’den (35) meslektaşları haber alamadı.

        ARKADAŞLARI KALDIĞI REZİDANSA GİTTİ

        DHA'daki habere göre durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

        KOLUNDA SERUM TAKILIYDI

        Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, Bağdigen’i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sedanur Bağdigen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen’in cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

        MİLLİ TAKIM DOKTORLUĞU YAPTI

        Diğer yandan hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen’in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı öğrenildi. Bağdigen’in ölüm haberini alan meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Doktorun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

        ACİL TIP UZMANLARI DERNEĞİNDEN TAZİYE

        Uzman Doktor Sedanur Bağdigen’in ölümü sonrası Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) de taziye açıklaması yaptı.

        Açıklamada, "İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

        #Sedanur Bağdigen
        #Son dakika haberler
