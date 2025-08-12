Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
Beşiktaş, Jadon Sancho için yoğun çaba içerisinde bulunurken olumsuz senaryoya karşın alternatif diğer isimler için de girişimlerini sürdürüyor.
Bu isimlerden birisi de Armand Lauriente. Sunderland'e transferi son anda gerçekleşmeyen Fransız sol kanat için siyah-beyazlılar, hem Sassuolo hem de oyuncu cephesiyle temasları hızlandırdı.
Sancho gibi Lauriente isminin de hem teknik ekip hem yönetim içerisinde büyük kabul gördüğü aktarıldı.
Sassuolo, oyuncusuna 15-20 milyon Euro aralığında bir bonservis istiyor. 26 yaşındaki yıldızın yıllık ücret olarak maliyetinin ise Sancho'dan daha düşük olduğu aktarıldı.