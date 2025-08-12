Habertürk
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı

        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi öncesi, Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların yoğunlaştığı ifade edilirken, uzmanlar, Rus askerlerinin Pokrovsk yönünde 15 kilometre kadar ilerleme kaydettiğini bildirdi.

        Giriş: 12.08.2025 - 19:46 Güncelleme: 12.08.2025 - 19:57
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik diplomatik çabalar sürerken, Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların yoğunlaştığı ifade edildi.

        Financial Times'ın haberine göre; Batılı ve Ukraynalı uzmanlar, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve önemli bir tahkimat noktası olan Pokrovsk'a yakın bir bölgede Rus güçleri 15 kilometre kadar ilerlediğini bildirdi.

        Pokrovsk'un bu ilerleme sonrası kuşatılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bildirildi.

        Rus güçlerinin ayrıca, Ukrayna'nın elinde bulunan ve Donetsk için kritik bir bölge olan Kramatorks'a giden yolu kesme ihtimali bulunuyor.

        NBC News'ün haberine göre ise, Rusya doğu cephesinde ciddi bir ilerleme sağlamış olabilir ve bu durum, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesini dahi etkileyebilir.

        NBC'ye göre, söz konusu ilerleme Vladimir Putin'in eli güçlendirecek türden bir gelişme olarak görünüyor.

        Ukrayna ordusunun tıbbi personellerinden biri olan Rima Ziuraitis, cephede durumun kritik olduğunu ifade ederken "Sıkıntı içindeyiz ve yardıma ihtiyacımız var." dedi.

        Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre ise, söz konusu ilerleme küçük bir askeri grup tarafından gerçekleştirildiğinden, ele geçirilen yerde uzun süre kalmaları mümkün görünmüyor.

        Ordudan yapılan açıklamada ayrıca durumun karışık olduğu ve diğer cephelere göre savaşın çok daha yoğun yaşandığı dile getirildi.

        Ukrayna ordusunda görev yapan Yarbay Bohdan Krotevych, X hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e seslendi.

        Krotevych "Sayın Başkan, size ne aktarılıyor bilmiyorum ama ben sizi bilgilendireyim: Pokrovsk – Kostiantynivka hattında -mübalağasız- tamamen kaos hâkim." şeklinde konuştu.

        Yarbay Krotevych ayrıca Pokrovsk ve Myrnohrad'ın neredeyse tamamen kuşatıldığını ifade etti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

