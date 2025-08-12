Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı

Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik diplomatik çabalar sürerken, Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların yoğunlaştığı ifade edildi.

Financial Times'ın haberine göre; Batılı ve Ukraynalı uzmanlar, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve önemli bir tahkimat noktası olan Pokrovsk'a yakın bir bölgede Rus güçleri 15 kilometre kadar ilerlediğini bildirdi.

Pokrovsk'un bu ilerleme sonrası kuşatılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Rus güçlerinin ayrıca, Ukrayna'nın elinde bulunan ve Donetsk için kritik bir bölge olan Kramatorks'a giden yolu kesme ihtimali bulunuyor.

NBC News'ün haberine göre ise, Rusya doğu cephesinde ciddi bir ilerleme sağlamış olabilir ve bu durum, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesini dahi etkileyebilir.

NBC'ye göre, söz konusu ilerleme Vladimir Putin'in eli güçlendirecek türden bir gelişme olarak görünüyor.

Ukrayna ordusunun tıbbi personellerinden biri olan Rima Ziuraitis, cephede durumun kritik olduğunu ifade ederken "Sıkıntı içindeyiz ve yardıma ihtiyacımız var." dedi.

Guys. We are in trouble here. While putin and Trump keep everyone distracted, russia has broken through our lines in pokrovsk. The situation is critical.



Instead of wasting time posting useless shit, lock in and share every fundraiser you see.



We are in trouble and we need… pic.twitter.com/eFacbsk5sf — Rima Med 🇺🇸🇱🇹🇺🇦 (@rima_medUA) August 11, 2025

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre ise, söz konusu ilerleme küçük bir askeri grup tarafından gerçekleştirildiğinden, ele geçirilen yerde uzun süre kalmaları mümkün görünmüyor.