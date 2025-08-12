T&uuml;rkiye Futbol Federasyonu (TFF), S&uuml;per Lig&rsquo;in 1. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve g&ouml;r&uuml;nt&uuml;l&uuml; olarak yayınladı. GAZİANTEP FK - GALATASARAY: Galatasaraylı Roland Sallai nin yerde kalması nedeniyle penaltı verilen pozisyona ilişkin kayıtta şu ifadeler yer aldı: VAR: Seni potansiyel bir penaltı i&ccedil;in sahada incelemeye davet ediyorum. Bu a&ccedil;ıyı g&ouml;ster. Sonra da uzattığını. Buradan başlayarak sonra da tersteki a&ccedil;ıyı g&ouml;ster olur mu? Bir de oyuncunun numarasından emin olalım şimdi. Ali şu anda oyuncunun formasından &ccedil;ekmesini ve diğer oyuncuyu d&uuml;ş&uuml;rmesini g&ouml;steriyorum. 77 numaralı kırmızılı oyuncu. &Ouml;ncesini, esnasını ve sonrasını izletiyorum şimdi sana. Top oyunda. Evet bu da sana topun oyunda olduğubu g&ouml;sterdiğim a&ccedil;ı. Top tam oyuna girdiğinde durdur l&uuml;tfen. Burada &ccedil;ekmeye başlıyor. Ali Şansalan: Penaltı. Gaziantep FK - Galatasaray ma&ccedil;ındaki kaleci Mustafa Burak Bozan ın kırmızı kart g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; pozisyon: VAR: Potansiyel bir bariz gol şansını engelleme i&ccedil;in seni sahada incelemeye davet ediyorum. Ali Şansalan: Ağır &ccedil;ekimde g&ouml;sterme bana, normal hızda g&ouml;ster. Bir de şimdi ağır &ccedil;ekimde g&ouml;ster. Pozisyonu g&ouml;rd&uuml;m, bu a&ccedil;ı yeterli benim i&ccedil;in kırmızı kart vereceğim direkt serbest vuruş. VAR: Doğru.