Hadise, sahte imza mağduru olacaktı

İ.A.B, eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek kısıtlanması ve kendisinin de vasi olarak atanması için dava açtı. Gaziantep 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi, İ.A.B'nin eşine vasi olarak atanmasına karar verdi.

İ.A.B, mahkemenin gerekçeli kararına, hükümlü ve kısıtlı adayı olarak gösterilen eşinin adı ve soyadını değiştirerek Hadise Açıkgöz’ü yazdı. İ.A.B, daha sonra sahte elektronik imzayla bir mahkeme kararı oluşturdu. İ.A.B, sahte belgeyle kendisini, Hadise’nin vasisi olarak göstermeye çalışarak şarkıcının banka hesaplarını ve gayrimenkullerini üzerine geçirmeye çalıştı.

Dolandırıcılık faaliyetinin farkına varan banka yetkilileri, İ.A.B'yi emniyet güçlerine ihbar etti. Gaziantep 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi, mahkemede ek karar verilmiş gibi sahte karar düzenleyen ve resmi kurumlara başvuru yaparak evrakta sahtecilik suçu işleyen İ.A.B'den hakkında şikâyetçi olarak soruşturma başlattı. Mağdur olarak ifade veren Hadise de taraf olmadığı bir dosyada sahte belge düzenleyerek malvarlığını ele geçirmeye çalışan İ.A.B'den şikâyetçi oldu. Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu; "Hadise hanım, bir şebekenin mağduru oldu" dedi.