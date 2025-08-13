Habertürk
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Bir üst turda oynamaya hak kazanan sarı-lacivertliler, yaklaşık 5 milyon Euro'yu kasasına koydu. Fenerbahçe, yoluna devam etmesi halinde Avrupa'dan ne kadar gelir elde edecek? İşte detaylar...

        Giriş: 13.08.2025 - 10:32 Güncelleme: 13.08.2025 - 10:32
        1

        Fenerbahçe, 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine bu sezon son vermek istiyor.

        2

        Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

        3

        Sarı-lacivertliler play-off turunda, toplamda 4-0'lık skorla Nice'i eleyen Benfica'nın rakibi oldu.

        4

        Fenerbahçe, Benfica'yı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi hasretine son verecek ve lig etabına yükselecek. Temsilcimiz, Benfica'yı geçememesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        5

        FENERBAHÇE'NİN GELİRİ NE KADAR OLACAK?

        Feyenoord karşısında tur biletini alan Fenerbahçe, kasasında yaklaşık 5 milyon euroluk bir giriş sağladı.

        6

        Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 18,6 milyon euro katılım payını kasasına koyacak. Bu bedel, diğer kalemlerle birlikte henüz maç oynanmadan yaklaşık 29 milyon euroya kadar çıkacak.

        7

        Fenerbahçe, Play-Off'ta Benfica'ya elenmesi halinde 16 milyon euroluk bir gelir elde edecek.

