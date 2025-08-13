Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Bir üst turda oynamaya hak kazanan sarı-lacivertliler, yaklaşık 5 milyon Euro'yu kasasına koydu. Fenerbahçe, yoluna devam etmesi halinde Avrupa'dan ne kadar gelir elde edecek? İşte detaylar...
Fenerbahçe, 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine bu sezon son vermek istiyor.
Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
Sarı-lacivertliler play-off turunda, toplamda 4-0'lık skorla Nice'i eleyen Benfica'nın rakibi oldu.
Fenerbahçe, Benfica'yı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi hasretine son verecek ve lig etabına yükselecek. Temsilcimiz, Benfica'yı geçememesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
FENERBAHÇE'NİN GELİRİ NE KADAR OLACAK?
Feyenoord karşısında tur biletini alan Fenerbahçe, kasasında yaklaşık 5 milyon euroluk bir giriş sağladı.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 18,6 milyon euro katılım payını kasasına koyacak. Bu bedel, diğer kalemlerle birlikte henüz maç oynanmadan yaklaşık 29 milyon euroya kadar çıkacak.