Yetkili emlak ofislerine "e" tabelaların asılmasına başlandı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, sektörde kurumsallığı artırmak amacıyla yetkili emlak ofislerinde "e" harfinin yer aldığı tabelanın kullanılması kararını aldıklarını anımsattı.

Tabelayı, diğer sektörlerle karıştırılmaması için yeniden tasarladıklarını anlatan Akçam, "Bu çalışmayı, sektöre olan güveni artırmak için yaptık. Bugün itibarıyla yetkili emlak ofislerinde 'e' tabelamızı asmaya başladık. Tabelada ayrıca barkod da olacak. Müşterilerimiz bu barkodu okuttuğunda, işletmenin Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alıp almadığını doğrulayabilecek." diye konuştu.

Akçam, Ankara'da başlayan uygulamayı Türkiye geneline yaygınlaştıracaklarını bildirerek, "Önümüzdeki günlerde tüm illerdeki emlak danışmanlarımız da bunu kullanacak. Yıl sonuna kadar Türkiye'de 50 bine yakın meslektaşımıza bu tabelayı iletmeyi planlıyoruz." dedi.

"TİCARET BAKANLIĞI OLUMLU GÖRÜŞ VERDİ"

Emlak danışmanlığının 150 bin kişilik bir sektör olduğunu belirten Akçam, "e" tabelalarının sektör için güvenin simgesi olacağını söyledi.