        Fenerbahçe'den Avrupa'da 27 yıl sonra bir ilk! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Avrupa'da 27 yıl sonra bir ilk!

        Feyenoord'u mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 27 yıl sonra bir ilki başardı. Teknik direktör Jose Mourinho da Hollanda takımlarına karşı elde ettiği galibiyet sayısıyla tarihe geçti.

        Giriş: 13.08.2025 - 10:39 Güncelleme: 13.08.2025 - 10:39
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord'u 2-1'in rövanşında 5-2 mağlup ederek play-off turuna kaldı.

        2

        Kanarya, Avrupa kupaları tarihinde Hollanda ekiplerine karşı 26. maçına çıkarken 10. galibiyetine imza attı.

        3

        Fenerbahçe, Feyenoord'a karşı ise 3. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertlilerin PSV ve Twente'ye karşı 3'er, Ajax'a karşı da 1 galibiyeti bulunuyor.

        4

        Sarı-lacivertliler, Feyenoord karşısında elde ettiği zaferle Avrupa'da uzun süre sonra bir ilki gerçekleştirdi.

        5

        27 YIL SONRA BİR İLK!

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998 yılından bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı.

        6

        Sarı-lacivertliler son olarak 1998-99 sezonunda Göteborg'a karşı ilk maçı kaybedip rövanşı kazanarak UEFA Kupası ön elemesinde tur atlamıştı.

        7

        MOURINHO HOLLANDA TAKIMLARINI SEVİYOR!

        Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Hollanda takımlarına karşı üstünlüğü ise dikkat çekiyor.

        8

        Teknik direktörlük kariyeri boyunca Hollandalılara karşı galibiyet kazanan Portekizli teknik adam, Hollanda takımlarını en fazla mağlup eden teknik direktör olarak adını tarihe yazdırdı.

        9

        Jose Mourinho aynı zamanda 4 kezle Feyenoord'u en fazla mağlup eden çalıştırıcı konumunda.

