        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat! SGK'dan banka promosyonu müjdesi - İş-Yaşam Haberleri

        SGK'dan Almanya ve Bulgaristan emeklilerine promosyon açıklaması

        Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp Türkiye'de ikamet edenler promosyon alabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 14:18 Güncelleme: 13.08.2025 - 14:18
        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet edenlerin de banka promosyonu alabileceğini duyurdu.

        SGK'nın, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek. Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın."

