        Haberler Yaşam Goril yavrusu 'Zeytin' Nijerya'ya iade edilecek

        Goril yavrusu 'Zeytin' Nijerya'ya iade edilecek

        İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl Nijerya'dan Tayland'a transit gidecek bir kargonun içinde bulunan ve Zeytin adı verilen goril, 'tekrar illegal ticarete konu edilmemesi' şartıyla Nijerya'ya gönderilecek

        Giriş: 13.08.2025 - 15:09 Güncelleme: 13.08.2025 - 15:09
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, goril Zeytin'in Nijerya'ya iadesine ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, Zeytin'in iade sürecinin, 'tekrar illegal ticarete konu edilmeyeceğinin garanti edilmesi ve sadece gorillerin bulunduğu bir rehabilitasyon merkezinde bakılması' şartıyla başladığı bildirildi.

        Zeytin'in, Nijerya'ya iade edildiğinde, hayvanın maruz kaldığı stresin en aza indirilmesi ve iki ülke arasındaki iklim koşullarının uygunluğu gibi temel faktörlerin de dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "Yavru goril Zeytin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) tarafından Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) kurallarına uygun şartlarda yapılacak uçuş planlamasıyla Nijerya'ya iade edilecek" ifadesi kullanıldı.

        İSMİ ANKET İLE BELİRLENMİŞTİ

        21 Aralık 2024'te Nijerya'dan Tayland'a transit gidecek kargonun, İstanbul Havalimanı'ndaki kontrolleri esnasında, 1 goril yavrusu tespit edilmiş ve CITES Belgesi bulunmaması sebebiyle gorile DKMP Müdürlüğünce el konulmuştu.

        Sağlık kontrolünden geçirilen gorilin, İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde koruma altına alınarak, özel bir bakıcı eşliğinde güvenli şekilde yaşamını devam ettirmesi sağlanmıştı.

        Başta sosyal medya mecraları olmak üzere yazılı ve görsel medyaya konu olan goril yavrusuna, vatandaşların da katıldığı bir anketle Zeytin adı verilmişti.

        CITES sözleşmesine göre, gorili ihraç eden ülke, geri talep edebilme hakkına sahip bulunuyor.

        #Goril yavrusu Zeytin
        #nijerya
        #goril yavrusu
