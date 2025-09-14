Eski eşi takip cihazıyla kâbusu yaşattı! Yollarını kesti!

Başakşehir’de iddiaya göre Funda K.'nin (49) aracına, yaklaşık 2 ay önce boşandığı eşi Emre Ç. (39) tarafından takip cihazı takıldı.

DHA'nın haberine göre aracı takibe alan Emre Ç., otomobilin önünü trafikte keserek eski eşini tehdit etti. Funda K.‘nin aracının önünde ani fren de yaparak kazaya neden olan Emre Ç., kadın ve kızı Ebru Y.’nin (29) şikayeti üzerine polis tarafından yakalandı.

Ebru Y.‘nin kendisi için aldırdığı uzaklaştırma kararını da ihlal eden Emre Ç., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili konuşan Ebru Y. 'Koruma kararımın olmasına rağmen bunları yapıyor. Bu hiçbir kanun dinlemeyen bir şahıs ve çok korkuyoruz. Ölmek istemiyoruz' dedi.

Olay, 8 Eylül Pazartesi günü saat 08.15 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 10 yıl evli kalan Funda K. ile Emre Ç., şiddet geçimsizlik nedeniyle 2 ay önce anlaşmalı olarak boşandı. 6 yaşındaki çocukları E.İ.Ç.‘nin velayeti ise anneye verildi. Ancak Emre Ç., eski eşi Funda K.’yi ayrıldıktan sonra tehdit etmeye başladı. Kadının peşini bırakmayan Emre Ç., iddiaya göre evli oldukları dönemde eski eşi Funda K.’nin aracına takip cihazı (GPS) taktırdı.

Ebru Y. TAKİP CİHAZI TAKTIRDIĞI ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ Kadının her adımını takip eden Emre Ç., olay günü kızı E.İ.Ç.’yi okula götüren Funda K.’yi takibe aldı. Aracın önünü kesen Emre Ç. tehditlerde bulununca Funda K.‘nin ilk evliliğinden olan kızı Ebru Y. araçtan inerek Emre Ç. ile tartıştı. Ardından araca binen Ebru Y. ve annesi Funda K., yola devam etmek istedi. Ancak tekrar ortaya çıkan Emre Ç., Funda K.’nin önünde ani fren yaparak kazaya neden oldu. Bir süre bu şekilde trafiği tehlikeye sokan Emre Ç. daha sonra gözden kayboldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Emre Ç. ESKİ KOCA SERBEST BIRAKILDI Olayın ardından Funda K. ve Ebru Y. emniyete giderek Emre Ç.'den şikayetçi oldu. Ebru Y.’nin daha önce aldırdığı uzaklaştırma kararını da ihlal eden Emre Ç., Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette ifadesi alınan Emre Ç. hakkında 'Tehdit-hakaret', 'Israrlı takip’ ve 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı. Emre Ç., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Aracını yaşanan kaza nedeniyle servise götüren Funda K. ve kızı Ebru Y. sigorta bölümünde içerisinde simkart olan GPS cihazı buldu. Anne ve kızı emniyete giderek Emre Ç.'den tekrar şikayetçi oldu.

"GPS TAKTIRDI SÜREKLİ BİZİ TAKİP EDİYOR" Olayla ilgili konuşan Ebru Y., "Benim annemin yeni boşanmış olduğu eski eşi yıllardır bize çektiriyor. Boşanma davaları açıldığından beri kendisi sürekli annemi korumaya çalıştığım için ve annemin yanında olduğum için bana da tehditler hakaretler savuruyor. Biz annemle yurt dışından geldik Türkiye’ye. Burada herhangi bir akrabamız bir ailemiz yok ben ve annem varız sadece ve tabii ki kız kardeşim de dahil şu anda. Kendisi bizi aciz gördüğü için bizi sürekli ezmeye çalışıyor. Bizi sürekli tehdit etmeye çalışıyor. Kendisi daha önceden zaten 6 yıl hapis yatmış bir insan. Alkol ve yasaklı madde kullanan bir insan. Camlarımızı aşağı indirmiş bir insan. Silahlı tehdit, ehliyetsiz araç kullanma, alkollü yasaklı madde etkisi altında olup araç kullanıyor. Benim sürekli namusuma dil uzatıyor, kışkırtıyor, tehdit ediyor, karşımıza çekiyor. Annemle boşanmadan önce arabamıza GPS taktırdı ve sürekli bizim karşımıza çıkıyor, önümüzü kesiyor arabayla ve taciz ediyor, tehdit ediyor" dedi. "ANİ FRENE BASARAK ÖNÜMÜZÜ KESTİ" Ebru Y., "Geçen gün olay yaşandığında küçük kız kardeşim kendisinin kızı olur, okula götürürken önümüze ani frenle çıktı yani önümüzü kesti ve ani frene basarak neredeyse kaza yapıyorduk sonra okula kadar gelip okulun içine kadar girip kardeşimi öpmek için alkollü bir şekilde okula girdi kardeşimi öptü çıktı. Beni ve annemi gözetlemeye başladı. Sonrasında biz arabadan indik ilerleyemedik şahıs bizi sıkıştırıyor diye, annemle arabadan indiğimiz zaman da alkollü bir şekilde arabayı bizim üzerimize sürdü; bizi ezmeye çalıştı. Zaten okulun önünde veliler okul müdürleri şahitlerimiz mevcuttur. Tutanaklar tutuldu. Karakolda ifadeler verildi, gerekli olan her şeyi yaptık" diye konuştu.